مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – علي خلف الله يبدأ منافسات السباحة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 01:36

كتب : FilGoal

علي بدوي - تجديف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في ثامن أيام منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

التجديف

1:55 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا لتحديد المراكز الترتيبية

وينافس عبد الخالق البنا في المراكز الترتيبية من 13 لـ18 بعدما تم إقصائه من ربع النهائي.

عبد الخالق البنا ينهي السباق الترتيبي في المركز الثاني أي الـ14 بشكل عام، وأنهى السباق في 7 دقائق و72 جزء من الثانية.

Open Photo

سباحة

علي خلف الله يبدأ منافسات السباحة في تصفيات 50 متر.

3:30 فجرا (سباحة) نصف نهائي 100 متر فراشة - يوسف رمضان في الجدول

يوسف سينافس في السباق الأول وينتظر نتيجته ثم نتيجة السباق الثاني ويتأهل 8 سباحين من أصل 16 إلى النهائي.

يوسف ينهي السباق في المركز الثامن بزمن قدره 52:27 ثانية وبالتالي يفقد حظوظه في التأهل للنهائي.

No description available.

الشراع

5:05 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

يتأهل أصحاب أول 10 مراكز للنهائي.

خلود تُنهي السباق التاسع في المركز الـ36 من أصل 44 مشاركة وتبدأ الآن السباق العاشر.

No description available.

خلود منسي تنهي السباق العاشر والأخير في منافسات الشراع بالمركز 32 من أصل 44 لتنهي المنافسات في المركز 41 بالترتيب العام.

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز ترامبولين) ملك حمزة - منافسات سيدات

يتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز من أصل 16 متسابقة بناء على نتائجهم خلال جولتين من المنافسات.

ملك في الجولة الأولى من أصل جولتين تحصل على مجموع نقاط 45.225.

ملك تنهي الجولة الأولى في المركز الـ14 من أصل 16 متسابقة.

No description available.

ملك تحتاج لـ60.246 نقطة لتحتل المركز الأول، و60.076 للمركز الثاني، و59.436 للثالث، و26.581 للثامن وهو آخر المراكز المؤهلة للنهائي.

No description available.

ملك تنهي الجولة الثانية بنتيجة 49.459 وتحتل المركز السابع حتى الآن وقبل نهاية المسابقة.

الشراع

7:35 صباحا (شراع) علي بدوي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

علي بدوي يبدأ سباق الشراع.

كرة يد

9:15 صباحا (كرة يد) مصر × السويد

سباحة

12:14 ظهرا (سباحة) علي خلف الله - تصفيات 50 متر حرة

12:38 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - تصفيات 50 متر حرة

طوكيو 2020 مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - الدرع: أخيرا لعبنا كفريق.. لا أحد يفكر في نفسه 7 دقيقة | طوكيو 2020
"لم نقترب حتى منهم وخسرنا بسبب تصديات هنداوي".. كيف عنونت صحف السويد خسارتها أمام يد مصر 21 دقيقة | طوكيو 2020
إصابات كورونا في يونايتد تلغي لقاء الفريق ضد بريستون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب المكسيك يفسر مشاركة دوس سانتوس ضد كندا بعد ساعات من وفاة والده 47 دقيقة | أمريكا
يد – منتخب مصر: طموح الجيل الحالي بلا سقف.. ونفضل مواجهة النرويج 52 دقيقة | طوكيو 2020
كرة يد - تعرف على منافس مصر الأقرب في ربع نهائي أولمبياد طوكيو ساعة | طوكيو 2020
بوكيتينو: مبابي لم يحدثني عن مستقبله مع باريس ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو – ضمان التأهل واقتراب حسم الوصافة.. يد مصر تلقن السويد هزيمة تاريخية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك