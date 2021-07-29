فان دايك يوجه رسالة شكر للجميع "مجرد بداية.. سنواصل العمل"

وجه فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول، رسالة شكر لجماهير الفريق وزملائه وللأطباء وكافة من تعامل معهم في رحلة علاجه.

وقال فيرجيل فان دايك عبر حسابه على تويتر: "قبل 285 يوما، بدأت رحلة العودة للعب. من الصعب وصف شعوري حاليا، لكن من المهم أن أقول بأنني لحصولي على دعم العديد من الأشخاص الرائعين".

وأضاف "الجراحون، والأطباء، والمدربين، وكافة أفراد الجهاز الفني الذين كانوا معي طوال تلك الفترة منذ اليوم الأول".

فان دايك أتبع "ممتن لزملائي لمنحي الطاقة وإبقاء رأسي مرفوعة. الجماهير لإظهارها الحب، والدعم والتشجيع لي".

وواصل "ممتن للجميع. لأسرتي لأنني بدونهم، لم أكن لأحقق أي شيء. شكرا لكم، وهذه ليست نهاية العمل، بل مجرد بداية".

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

وسجل فيرجيل فان دايك حضوره بديلاه اليوم الخميس أمام هيرتا برلين، لأول مرة منذ 285 يوما وقت الإصابة أمام إيفرتون بقطع في الرباط الصليبي.

ليفربول خسر أمام هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في رابع ودياته استعدادا للموسم المقبل.