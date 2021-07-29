أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش يلعب على المركز السابع

خسر منتخب سيدات سلاح الشيش في المواجهة الأولى لترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن أمام اليابان.

ونجح منتخب سيدات اليابان المصنف الخامس تحقيق الفوز 45-27 على سيدات مصر.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

وتلعب سيدات مصر أمام منتخب المجر الساعة 8:10 صباحا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وتشارك سيدات مصر لسلاح الشيش في فرق الأولمبياد للمرة الثالثة تاريخيا ولم يسبق لمصر تحقيق أي فوز من قبل.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الأول) في ربع النهائي.

وحسم منتخب سيدات اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 45-21 ليلعب منتخب سيدات مصر على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتقام المباراة الأخيرة لتحديد المراكز الساعة 8:10 صباحا.

وتقام منافسات الفرق على 9 جولات ومن يسجل 45 نقطة يتأهل للدور التالي.

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