أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية فرصة محيلبة وخروجه من التصفيات

ودع عبد العزيز محيلبة منافسات الرماية (حفرة) بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة.

وفقد محيلبة فرصته في التأهل إلى النهائي بعد أن حقق 121 من أصل 125 ويبتعد عن أول ستة مراكز.

وكان عبد العزيز محيلبة قد أنهى الجولة الرابعة من تصفيات رماية حفرة في المركز الثالث ويفصله جولة واحدة فقط عن التأهل للنهائي.

واحتاج محيلبة لتحقيق 25 هدفا من أخر 25 في الجولة الأخيرة لتأهله ولكنه حقق 23 فقط.

ونجح محيلبة في تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الثالثة والرابعة بإصابة 25 من 25 في كل جولة منهما.

وتقام تصفيات الرماية من خمس جولات وفي كل جولة يسعى الرامي لإصابة الهدف في 25 مرة.

وفي النهاية يتم تجميع النقاط لكل لاعب ويتأهل أول ستة لاعبين إلى النهائي.

وحقق محيلبة 98 من 100 في المركز الثالث وبفارق رمية واحدة ناجحة عن صاحب المركز الأول بعد الجولة الرابعة.

وكان عبد العزيز محيلبة قد حقق 24 رمية ناجحة في الجولة الأولى ومثلها في الثانية.

بينما في الجولتين الثالثة والرابعة حقق العلامة الكاملة بـ 25 من 25.

أما أحمد زاهر فأنهى الجولة الرابعة في المركز 21 بتحقيق 96 من 100.

ونجح زاهر في تحقيق العلامة الكاملة 25 من 25 في الجولتين الثالثة والرابعة أيضا.

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