مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كل الآمال مع رمضان درويش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الخميس.

وتقام فجر وصباح الخميس العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

الرماية (استكمال منافسات الأربعاء)

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي (تمهيدي)

ماجي عشماوي تنهي الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بإصابة 22 رمية من أصل 25 ليصبح مجموعها 89 من 100، وتحتل المركز الـ 25 من أصل 26 متسابقة.

انطلاق المنافسة

نهاية منافسة اليوم الأول باحتلال المركز الـ 21 بـ 67 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسات يصلون للدور النهائي.

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي

عاجل: الآن لدى عبد العزيز محيلبة فرصة في الوصول لنهائي الرماية (حفرة) بعد أن حقق جولة رابعة مثالية بتحقيق 25 رمية من أصل 25. طوال 4 جولات لم يخفق محيلبة سوى في محاولتين من أصل 100 محاولة.

أحمد زاهر ينهي الجولة الرابعة في تصفيات الرماية (حفرة) بشكل مثالي بـ 25 رمية ناجحة من أصل 25. وصوله للنهائي قد يكون صعبا لأنه لا يملك إلا 96 نقطة من إجمالي 100 نقطة.

انطلاق المنافسة

عبد العزيز محيلبة أنهى منافسات أمس في المركز التاسع بـ 73 نقطة من 3 جولات، أما أحمد زاهر ففي المركز الـ 22 بـ 71 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسين يصلون للدور النهائي.

السلاح

3:50 فجرا (سلاح الشيش) - مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات - حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم. (مذاعة عبر بي إن 2)

انطلاق المواجهة

الجودو

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش - دور الـ32 ضد الكازاخي حسين شاه - حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم.

انطلاق المواجهة

التجديف

4:50 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز

الشراع

5:05 فجرا (شراع) علي بدوي - قوارب الليزر السباقي 7و8

5:15 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب الليزر السباقين 7و8

الملاكمة

11:51 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - دور 16 حال التأهل

السباحة

12:54 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة - تمهيدي

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