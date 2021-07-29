مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - سيدات الشيش ينافسن على المركز السابع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الخميس.

وتقام فجر وصباح الخميس العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

الملاكمة

11:51 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - دور 16 حال التأهل

السباحة

12:54 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة - تمهيدي

السلاح - مذاعة عبر بي إن 2

8:10 صباحا (سلاح الشيش) مصر × المجر - لتحديد المركز السابع

انطلاق المواجهة

5:35 فجرا (سلاح الشيش) مصر x اليابان - مباريات التصنيف من الخامس للثامن

انطلاق المواجهة

3:50 فجرا (سلاح الشيش) - مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات (مذاعة عبر بي إن 2)

نهاية المواجهة 45-21 للمنتخب الروسي، ومنتخبنا يخوض مباريات التصنيف من المركز الخامس للثامن، حيث نواجه اليابان في البداية في الساعة 5:35.

انطلاق المواجهة

الرماية (استكمال منافسات الأربعاء)

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي

نهاية المنافسات باحتلال محيلبة المركز الـ 16 بـ 121 نقطة، وأحمد زاهر في المركز الـ 19 بـ 120 نقطة.

نهاية فرصة عبد العزيز محيلبة في التأهل لنهائي الرماية (حفرة) بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة. ننتظر نتائج منافسيه لمعرفة مركزه النهائي.

انطلاق الجولة الأخيرة

عبد العزيز محيلبة ينهي الجولة الرابعة في المركز الثالث بـ 98 نقطة، ويحتاج للحفاظ على مركزه في الجولة الخامسة في وقت لاحق اليوم للتأهل لنهائي الرماية (حفرة)، حيث يتأهل أصحاب أول 6 مراكز للنهائي.

أما أحمد زاهر فحل في المركز 21 بـ 96 نقطة.

انطلاق المنافسة

عبد العزيز محيلبة أنهى منافسات أمس في المركز التاسع بـ 73 نقطة من 3 جولات، أما أحمد زاهر ففي المركز الـ 22 بـ 71 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسين يصلون للدور النهائي.

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي (تمهيدي)

ماجي عشماوي تنهي منافسات تصفيات الرماية (حفرة) في المركز الـ 22 بـ 113 نقطة وتودع المنافسات، حيث تتأهل أول 6 متنافسات للنهائي

بداية الجولة الأخيرة

ماجي عشماوي تنهي الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بإصابة 22 رمية من أصل 25 ليصبح مجموعها 89 من 100، وتحتل المركز الـ 25 من أصل 26 متسابقة.

انطلاق المنافسة

نهاية منافسة اليوم الأول باحتلال المركز الـ 21 بـ 67 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسات يصلون للدور النهائي.

الجودو

رمضان درويش - دور الـ 16 ضد الجورجي فارلام ليبارتيلياني

خسارة صعبة لـ رمضان درويش بعد حصوله على 3 إنذارات ضد المتسابق الجورجي.. ووداع المنافسة.

انطلاق المواجهة

المواجهة بعد قليل

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش - دور الـ32 ضد الكازاخي حسين شاه

رمضان درويش يهزم الباكستاني حسين شاه ويتأهل إلى ثمن نهائي منافسات وزن تحت 100 كجم في رياضة الجودو درويش يصطدم بالجورجي فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول وصاحب فضية ريو 2016 في وقت لاحق من اليوم إذ أن المباريات متتالية

انطلاق المواجهة

التجديف

4:50 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز

عبد الخالق البنا أنهى سباق نصف نهائي ترتيب المراكز ثانيا بزمن قدره 6.58 ليلعب على تحديد المراكز من 13 إلى 18. يقام نصف نهائي ترتيب المراكز من 13 إلى 24 على سباقين أول 3 متسابقين في كل سباق يتأهلون للمنافسة من 13 إلى 18 يلعب عبد الخالق البنا سباقه الأخير لتحديد مركز الساعة 1:55 فجر الجمعة.

يلعب

الشراع

5:05 فجرا (شراع) علي بدوي - قوارب الليزر السباقي 7و8

علي بدوي ينهي السباقين في المركز 33 من أصل 35

5:15 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب الليزر السباقين 7و8

خلود منسي تنهي السباقين في المركز 40 من أصل 44

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا