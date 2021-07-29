مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - أمل جديد في الجودو الملاكمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الخميس.

وتقام فجر وصباح الخميس العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

الرماية (استكمال منافسات الأربعاء)

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي (تمهيدي)

نهاية منافسة اليوم الأول باحتلال المركز الـ 21 بـ 67 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسات يصلون للدور النهائي.

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي

عبد العزيز محيلبة ينهي منافسات اليوم في المركز التاسع بـ 73 نقطة، أما أحمد زاهر ففي المركز الـ 22 بـ 71 نقطة واستمرار المنافسات اليوم. أول 6 متنافسين يصلون للدور النهائي.

السلاح

3:50 فجرا (سلاح الشيش) - مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

الجودو

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش - دور الـ32 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

التجديف

4:50 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز

الشراع

5:05 فجرا (شراع) علي بدوي - قوارب الليزر السباقي 7و8

5:15 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب الليزر السباقين 7و8

الملاكمة

11:51 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - دور 16 حال التأهل

السباحة

12:54 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة - تمهيدي

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