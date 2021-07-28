في الجول يكشف - موقف الأهلي من جناحي سيمبا وكايزر تشيفز.. ورأي موسيماني

الأربعاء، 28 يوليو 2021 - 23:03

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

نكوسينجيفيل نجكوبو ولويس ميكيسوني

نكوسينجيفيل نجكوبو ولويس ميكيسوني

يدخل الأهلي سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن تدعيم مركز الجناح والآن هناك لاعبين مرشحين للانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

نكوسينجيفيل نغكوبو

النادي : كايزر تشيفز

لويس ميكيسوني

النادي : الأهلي بنغازي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نكوسينجيفيل نجكوبو لاعب كايزر تشيفز يعد هدفا لموسيماني لضمه لصفوف الأهلي.

كما أنه هو اللاعب الذي قصده بيتسو حينما أجرى حوارا مع إذاعة "SAfmradio" وقال حينها: "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صنداونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - عودة حمدي فتحي وغياب محمد هاني عن لقاء أسوان كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع اليوناني فانجيليس أنجيلو لتدريب الفريق الاتحاد يُجدد تعاقد التوأم حسام وإبراهيم حسن لموسم كوميك بوك في الجول – مصر تحلم بالذهبية الثامنة في الأولمبياد من أجل ملامسة النجوم

في الوقت ذاته فإن الأهلي كان قد قطع شوطا مع سيمبا التنزاني في المفاوضات بشأن ضم جناح الفريق لويس ميكيسون.

لكن حسبما علم FilGoal.com من أجل إتمام الصفقة فإن الأهلي ينتظر القرار الأخيلر من موسيماني.

ويميل موسيماني بشكل أكبر لضم جناح كايزر تشيفز وليس لاعب سيمبا.

لكن حتى الآن وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي لم يتحرك بشكل رسمي مع كايزر تشيفز لضم نجكوبو على الرغم من إبلاغ موسيماني لإدارة الأهلي برغبته في ضمه.

ويبلغ لويس ميكيسون جناح نادي سيمبا من العمر 26 عاما وخاض مع الفريق كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان ميكيسون هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

أما نكوسينجيفيل نجكوبو فخاض مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال 11 مباراة وصنع هدفا وحيدا وشارك ضد الأهلي في النهائي الذي فاز به المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وإجمالا خاض صاحب الـ21 عاما والذي يتواجد مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي في طوكيو 2020 الموسم الجاري 40 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين.

الأهلي موسيماني نكوسينجيفيل نجكوبو لويس ميكيسون
نرشح لكم
وائل رياض: مباراة ليبيا كانت صعبة بسبب الطرد.. ونسعى لحسم التأهل مبكرًا هاني أبو ريدة مدافعا عن الشناوي: مازال يقدم مسيرة غنية بالعطاء.. وأحد الأبناء المخلصين بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات بامبو سجل 5 أهداف.. المصري يكتسح القابوطي بـ 9 أهداف وديا مؤتمر حسام حسن: الشناوي كان منتهيا مع الأهلي ولعب معنا.. وهيثم حسن مصاب هاني: لم يعد هناك مواجهة سهلة في إفريقيا.. ولن يشاهد المصريون مستوى أقل من كأس العالم انتهت في تصفيات شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(0) ليبيا تحت أنظار جهاز منتخب مصر.. تعادل الجزائر وتونس في افتتاح بطولة شمال إفريقيا
أخر الأخبار
وائل رياض: مباراة ليبيا كانت صعبة بسبب الطرد.. ونسعى لحسم التأهل مبكرًا 7 دقيقة | منتخب مصر
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة كوناتي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاني أبو ريدة مدافعا عن الشناوي: مازال يقدم مسيرة غنية بالعطاء.. وأحد الأبناء المخلصين 23 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – السبكي: هذا هدف الزمالك المنطقي في كأس العالم للأندية 36 دقيقة | كرة يد
بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات ساعة | منتخب مصر
كرة يد – الزمالك يفوز على لوس أنجلوس ويتأهل لدور المجموعات لـ كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
مباشر دوري الأمم - هولندا (0)-(1) ألمانيا.. مباراة متوازنة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل دوري الأمم - ثلاثي دفاعي لهولندا.. وأديمي أساسي مع ألمانيا في الظهور الأول لتشافي وكلوب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 منظمة مكافحة المنشطات: تم التلاعب بعينة رمضان صبحي.. وهذه عقوبته إذا اعترف منذ البداية 2 ذا صن: إيقاف محمد صلاح عن القيادة 6 أشهر وغرامة مالية بسبب السرعة الزائدة 3 رقم يحدث لأول مرة في التاريخ حققه صلاح في قمة طرابزون وجالاتاسراي 4 انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (4)-(0) جالاتاسراي