مباشر دوري الأبطال - جالاتاسراي (0) (2) إيندهوفن.. جووول قتل المباراة

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

ماريو جوتزة - إيندهوفن - جالاتاسراي - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة جالاتاسراي وإيندهوفن ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب باشاكشهير فاتح تريم ستيديوم، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 5-1.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، شاهد.

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 65: ركلة ثابتة نفذها عمر بيرايم مرت أعلت من العارضة.

ق 59: جووووول ثانٍ.. عرضية من جوتزة تصل إلى ماركو فان خنيكل الذي يسددها في الزاوية الضيقة.

ق 52: رأسية من زاهافي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 46: خروج مصطفى محمد ومشاركة مباي ديايني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووول أول لإيندهوفن بتسديدة من خارج الـ 18 ترتطم بأقدام الدفاع وتسكن شباك موسليرا.

ق 27: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من فان خينكل من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته يحولها ليونداما لركنية.

ق 26: كودي جاكبو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.

ق 15: محاولات غير مكتملة للفريق التركي.

بداية اللقاء

جالاتاسراي أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
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