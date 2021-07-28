مباشر أولمبياد طوكيو – مصر (0)-(0) أستراليا.. إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. ضغط مصري

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وأستراليا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020، ومباراة إسبانيا والأرجنتين.

ترتيب المجموعة الحالي:

1-إسبانيا: 5 نقاط.

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2-أستراليا: 4 نقاط.

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3-الأرجنتين: 4 نقاط.

4-مصر: 2 نقطتين.

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مصر VS أستراليا (0-0)

ق. 9 انطلاقة رائعة من رمضان صبحي وتمريرة إلى صلاح محسن ثم عرضية إلى رمضان الذي يسدد في الدفاع وترتد إلى كريم العراقي الذي يسدد أيضا في الدفاع.

ق. 5 عرضية من طاهر محمد طاهر إلى صلاح محسن الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 4 عرضية من الجهة اليمنى، فشل طاهر محمد في استلامها ووصلت إلى الحارس.

ق. 3 ركنية أولى لمصر ينفذها أحمد ياسر ريان ويبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح محسن الذي يسدد فوق المرمى.

بداية المباراة

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إسبانيا VS الأرجنتين (0-0)

بداية المباراة

طوكيو 2020 مصر أستراليا
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