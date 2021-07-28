أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثي في الدفاع وتيليو يقود الهجوم

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - مدرب أستراليا الأولمبي

أعلن جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأولمبي تشكيله لمواجهة مصر في ختام دور المجموعات.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بينما تتذيل مصر المجموعة بنقطة وحيدة.

منتخب مصر يحتاج للفوز من أحل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني. (طالع سيناريوهات صعود مصر من هنا)

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مدرب أستراليا قرر تغيير طريقة اللعب بتواجد ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي كما أجرى ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي المعتاد بدخول كيي روليس وديلان بايرياس وماركو تيليو.

وجاء تشكيل منتخب أستراليا الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: توماس جلوفر

الدفاع: كيي روليس - توماس دينج - هاري سوتار - ديلان بايرياس - جويل كينج

الوسط: لاكلان ويلز - دينيس جينيرو - كونور ميتكالفي

الهجوم: نيكولاس داجوستينو - ماركو تيليو

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