مباشر أولمبياد طوكيو 2020 -مصر (21)-(14) اليابان.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 06:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

يلعب منتخب مصر أمام اليابان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات كرة اليد.

ويملك المنتخب المصري نقطتين من الفوز على البرتغال في الافتتاح والخسارة أمام الدنمارك.

بينما اليابان بلا رصيد من النقاط بعد خسارتين من الدنمارك والسويد.

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ق35 تقدم مصر بنتيجة 21-14

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق مصر 18-11

ق29:30 الأحمر يسجل من رمية جزائية

ق28:15 سيف الدرع يسجل 17-10

ق28 علي زين يسجل هدفا رائعا 16-10

ق25 تقدم مصر 14-9

ق20 تقدم مصر 10-7 حتى الآن

ق15 مرور منتصف الشوط الأول والنتيجة 8-4

ق8:30 أحمد دودو يسجل الخامس لمصر (5-2 للفراعنة)

ق7 أحمد الأحمر يسجل الرابع

ق6 اليابان تسجل أول الأهداف

ق5 يحيى الدرع يسجل الثالث

ق3:30 محمد سند يضيف الثاني

ق2 أحمد الأحمر يسجل الأول من رمية جزائية

انطلاق المباراة

طوكيو 2020 مصر اليد
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