أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سلاح السابر يودع أمام المصنف الأول

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 05:28

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - سلاح السيف

خسر منتخب مصر لسلاح السابر في منافسات الفرق أمام كوريا الجنوبية المصنف الأول في ربع النهائي.

وتغلب منتخب كوريا الجنوبية على مصر بنتيجة 45- 39 في مباراة كانت قريبة قبل نهايتها.

وتقام منافسات الفرق بمشاركة 3 لاعبين من كل فريق ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يتأهل.

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ويتكون المنتخب المصري من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.

وكان منتخب مصر للسابر قد تغلب على اليابان بنتيجة 45-32 ضمن منافسات ثمن النهائي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حصل على ذهبية فرق سلاح السابر الأخيرة في أولمبياد لندن 2012.

ويلعب منتخب مصر أمام الاتحاد الروسي في منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

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