مرتجي: هكذا قررنا التعاقد مع موسيماني.. ومشكلة فايلر كانت عائلية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 01:15

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - ريني فايلر

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس ما حدث مع رينيه فايلر والتعاقد مع بيتسو موسيماني.

وقال خالد مرتجي عن فايلر: "التعاقد مع فايلر في البداية لم يكن صعبا وقدم مستويات مميزة في البداية ولكنه تغير بعد الكورونا، عند سفره في البداية توقع الكابتن محمود الخطيب عدم عودته وبدأ في التحضير للخطة البديلة".

وأضاف "مشكلة فايلر لم تكن في شخصه ولا قدراته ولكنها مشكلة عائلية أثرت بشكل كبير على تركيزه".

أخبار متعلقة
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - اليوم السادس للمصريين.. قدم ويد وعمر عصر على موعد مع التاريخ مرتجي: لم نفاوض أوجستي قبل رحيله عن الزمالك.. وهذه كواليس أزمة التهنئة خالد مرتجي يكشف موعد اكتمال إنشاء استاد الأهلي

وتابع "الكابتن محمود الخطيب قال إن الفريق في طريقه للعب نصف نهائي ولا يمكن أن نتفاوض مع مدرب أوروبي لا يعرف الفريق وظروف القارة. الهدف كان التعاقد مع مدرب يعرف القارة والمنافس الذي سألعب أمامه".

وأكمل "موسيماني تحدث في أكثر من مناسبة قبل ذلك أن طموحه تدريب النادي الأهلي فهو يعرف قيمة النادي وبالتالي سيحقق النجاحات وهو ما حدث".

وأتم "موسيماني هو جوزيه؟ كلنا نحب الاستقرار وكلما ازداد الاستقرار زادت النجاحات ولكن لا يمكن أن أقول بأن موسيماني هو جوزيه فالذي قدمه جوزيه استثنائيا وأتمنى أن يكرره موسيماني فلقد كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي بإنجازاته".

وحقق بيتسو موسيماني لقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب لكأس مصر والسوبر الإفريقي بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

خالد مرتجي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نميل لاحترام جدول الدوري.. لا مشكلة في اللعب دون لاعبين الأولمبي 27 دقيقة | طوكيو 2020
مرتجي: هكذا قررنا التعاقد مع موسيماني.. ومشكلة فايلر كانت عائلية 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - انطلاق منافسات ماجي عشماوي في الرماية 57 دقيقة | طوكيو 2020
مرتجي: لم نفاوض أوجستي قبل رحيله عن الزمالك.. وهذه كواليس أزمة التهنئة ساعة | الدوري المصري
خالد مرتجي يكشف موعد اكتمال إنشاء استاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ فولفسبورج: خروج مرموش للإعارة مرة أخرى غير مرجح ساعة | الدوري الألماني
أليجري: إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتري واحدة ويلعب بها ساعة | أوروبا
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع أوجستي بوش لتدريب الفريق 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك