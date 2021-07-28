مرتجي: هكذا قررنا التعاقد مع موسيماني.. ومشكلة فايلر كانت عائلية

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس ما حدث مع رينيه فايلر والتعاقد مع بيتسو موسيماني.

وقال خالد مرتجي عن فايلر: "التعاقد مع فايلر في البداية لم يكن صعبا وقدم مستويات مميزة في البداية ولكنه تغير بعد الكورونا، عند سفره في البداية توقع الكابتن محمود الخطيب عدم عودته وبدأ في التحضير للخطة البديلة".

وأضاف "مشكلة فايلر لم تكن في شخصه ولا قدراته ولكنها مشكلة عائلية أثرت بشكل كبير على تركيزه".

وتابع "الكابتن محمود الخطيب قال إن الفريق في طريقه للعب نصف نهائي ولا يمكن أن نتفاوض مع مدرب أوروبي لا يعرف الفريق وظروف القارة. الهدف كان التعاقد مع مدرب يعرف القارة والمنافس الذي سألعب أمامه".

الخطيب توقع رحيله.. خالد مرتجي يكشف عن كواليس جديدة في رحيل فايلر عن الأهلي وأسباب اختيار الخطيب لموسيماني #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/Vmt1hQEVNR — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 27, 2021

وأكمل "موسيماني تحدث في أكثر من مناسبة قبل ذلك أن طموحه تدريب النادي الأهلي فهو يعرف قيمة النادي وبالتالي سيحقق النجاحات وهو ما حدث".

وأتم "موسيماني هو جوزيه؟ كلنا نحب الاستقرار وكلما ازداد الاستقرار زادت النجاحات ولكن لا يمكن أن أقول بأن موسيماني هو جوزيه فالذي قدمه جوزيه استثنائيا وأتمنى أن يكرره موسيماني فلقد كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي بإنجازاته".

وحقق بيتسو موسيماني لقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب لكأس مصر والسوبر الإفريقي بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

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