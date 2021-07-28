مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - إنجاز تاريخي لـ منتخب السلاح.. وعصر على موعد مع المجد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الأربعاء.

وتقام فجر وصباح الأربعاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

كرة اليد

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان

السلاح

إنجاز تاريخي في السلاح.. منتخب السابر يحصد المركز الخامس

السباحة

12:07 صباحا (سباحة) فريدة عثمان - 100م حرة تصفيات

تنس الطاولة

1:00 ظهرا (تنس طاولة) عمر عصر -الدور ربع النهائي ضد الصيني الأسطوري ما لونج

كرة القدم

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا

الملاكمة

عبد الرحمن عرابي يودع منافسات الملاكمة بهزيمة أمام ثالث العالم

الرماية

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي سيدات

نهاية منافسة اليوم باحتلال المركز الـ 21 بـ 67 نقطة واستمرار المنافسات غدا. أول 6 متنافسات يصلون للدور النهائي.

2:50 فجرا (رماية) حفرة - أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال

عبد العزيز محيلبة ينهي منافسات اليوم في المركز التاسع بـ 73 نقطة، أما أحمد زاهر ففي المركز الـ 22 بـ 71 نقطة واستمرار المنافسات غدا. أول 6 متنافسين يصلون للدور النهائي.

القوس والسهم

أمل آدم تودع منافسات فردي القوس والسهم