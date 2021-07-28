مرتجي: لم نفاوض أوجستي قبل رحيله عن الزمالك.. وهذه كواليس أزمة التهنئة

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن توقيت مفاوضات النادي مع أوجستي وكواليس أزمة تهنئة الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع الإسباني أوجستي المدير الفني السابق للزمالك لتدريب الفريق الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مرتجي عن مفاوضات أوجستي: "لم نفاوض أوجستي وهو مدربا للزمالك، لم نتحدث معه إلا عندما رحل عن الزمالك. الأهلي لا يفعل ذلك".

وأضاف "حسين لبيب رئيس الزمالك صديق شخصي وأعتبره أخ أكبر، نرغب في الحفاظ على العلاقات الجيدة دائما والمنافسة الشريفة. العلاقة جيدة بين الطرفين ولا نرضى بأي تجاوزات".

الخطيب اتضايق جدا وطلب اعتذار رسمي.. خالد مرتجي يكشف عن رد فعل الخطيب بعد الأزمة الأخيرة بين قناة الأهلي ونادي الزمالك بعد نهائي إفريقيا#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/K8xCLrxnrv — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 27, 2021

الزمالك كان قد أصدر بيانا لتهنئة الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا قبل أن يسحبه بعد ذلك بسبب سخرية وتهكم الصفحات الرسمية للأهلي حسب البيان ثم اعتذرت قناة النادي الأهلي بعد ذلك (طالع التفاصيل)

اتصالات جرت بعد ذلك بين إدارة الأهلي والزمالك ووزير الشباب والرياضة للسيطرة على الأزمة (طالع التفاصيل)

وتابع عن الأزمة "الموقف الأخير الذي أشعل الأزمة كان بسبب حساب قناة الاهلي التي تدار من قبل شركة خارجية، الكابتن محمود الخطيب استاء بشدة وأخبر أحد الزملاء بالحديث لشركة قناة النادي الأهلي وأمر بنشر اعتذار رسمي وفتح تحقيق في هذا الموضوع قبل أن نعرف بأن سيحدث مشكلة".

وأتم "التصرف كان فرديا وليس توجه للشركة، وقتها حدث تحقيق وكان الحديث متواصلا عن فصل الشخص المسئول عن ذلك".

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