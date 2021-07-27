أمين صندوق الزمالك: غرامات فيفا ضد النادي وصلت إلى ربع مليار جنيه.. ولن أرد على عبد الحفيظ

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

كشف طارق جبريل أمين صندوق الزمالك عن تطورات الغرامات المالية التي وصلت للنادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعبي ومدربي الفريق السابقين.

وقال جبريل عبر قناة صدى البلد: "في الشهور الماضية وصلت غرامات فيفا على الزمالك إلى 30 مليون جنيه".

وأضاف "معروف يوسف حصل على حكم من فيفا بغرامة على الزمالك قدرها 15 مليون جنيه وهي قيمة تعاقده بالإضافة إلى غرامة تأخير السداد واستطعنا بعد الاستئناف تخفيض المبلغ إلى 8 ملايين جنيه فقط والسداد خلال 45 يوما".

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وأكمل "الزمالك ناد كبير وإمكانياته كثيرة ولكنه يحتاج لمجلس إدارة لمدة 4 سنين ليعمل بشكل جيد".

وواصل "مطالبات فيفا المالية في السنوات الماضية للزمالك من مستحقات سابقة لمدربين ولاعبين وصلت إلى ربع مليار جنيه وهذه الفواتير بدأت منذ أكثر من 10 سنوات".

وأشار "خططنا بشكل جيد لكيفية تجديد تعاقد نجوم الزمالك وتمويل الصفقات الجديدة ولكننا لا نتحدث كثيرا".

وشدد "بالتأكيد صندوق دعم جماهير الزمالك سيشارك في دعم النادي حتى ولو بجزء بسيط".

وبسؤاله عن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بشأن تكافؤ الفرص رد قائلا: "أتمنى من أي مسؤول أن يتحدث عن ناديه فقط وإذا سئل عن ناد آخر أن يرد بشكل دبلوماسي وهذا من أجل عدم نشر التعصب بين الجماهير ولن أعلق على تصريحاته".

وأتم تصريحاته "اتفقنا مع المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بالزمالك وإتمام التعاقد سيكون خلال أيام قليلة".

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