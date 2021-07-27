كرة سلة - منتخب مصر يفتتح مشواره ببطولة الأردن بالفوز على الفلبين

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 19:06

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

تمكن منتخب مصر الأول لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي من الفوز على حساب منتخب الفلبين في أول مواجهات بطولة كأس الملك عبد الله الثاني الودية المقامة بالأردن.

ونجح منتخب الفراعنة من السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز على نظيره الفلبين في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الإثنين بنتيجة 73-60.

وانتهى الربع الأول من المباراة بنتيجة 13-12 قبل ان ينتهي الشوط الأول بنتيجة 33-24.

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ولم تتغير الصورة كثيرا في الربعين الثالث والرابع من زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب المصري أمام نظيره الفلبيني بنتيجة 73-60.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب الأردن "ب" في الثالثة عصر غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة الودية.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

منتخب مصر لكرة السلة
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