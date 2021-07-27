أولمبياد طوكيو 2020 - عبد العال يودع من دور الـ 32

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 04:27

كتب : FilGoal

محمد عبد العال - جودو

ودع محمد عبد العال لاعب مصر في الجودو، منافسات وزن 81 كجم، من دور الـ 32.

وخسر عبد العال من الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، ليودع المنافسات.

وكان عبد العال قد تأهل لدور الـ 32، بعد أن تغلب على المجري أتيلا أونجفاري بعد اللجوء إلى جولة النقطة الذهبية.

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وكانت المباراة قد انتهت بتعادل اللاعبين بنتيجة 0-0 بالإضافة للتساوي في الإنذارات الجزائية بإنذارين لكل منهما.

وفي جولة النقطة الذهبية حصل اللاعب المجري جزاء جديد ليفوز عبد العال بالإيبون.

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طوكيو 2020 محمد عبد العال جودو
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