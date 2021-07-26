ملف أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 23:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.
وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..
تنس الطاولة
أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب التاريخ ويتأهل لربع نهائي تنس الطاولة.. يواجه بطل ريو 2016
أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يكتب تاريخا مصريا لتنس الطاولة.. وإقصاء وصيف العالم
أولمبياد طوكيو 2020 - الهولندية بريت تنهي مغامرة دينا مشرف في تنس الطاولة
السباحة
أولمبياد طوكيو 2020 - مروان القماش يودع منافسات سباحة 800 متر بالتصفيات
أولمبياد طوكيو 2020 - علي خلف الله يودع منافسات سباحة 100 متر حرة بالتصفيات
الريشة الطائرة
أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تودع منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا
الرماية
أولمبياد طوكيو 2020 - الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان رماية فرق المختلط
أولمبياد طوكيو 2020 - السعيد والزهراء محمد يودعان منافسات زوجي الرماية
القوس والسهم
أولمبياد طوكيو 2020 - بعد خطأ من الموقع الرسمي.. يوسف طلبة يودع المنافسات بالجولة الفاصلة
الجودو
أولمبياد طوكيو 2020 - عبد العال يودع من دور الـ 32
الشراع
5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6
خلود منسي تنهي السباق رقم 5 في المركز 43 من أصل 44 متسابقا.
انطلاق المنافسات
5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6
علي بدوي يحتل المركز الـ 34 في السباق الرابع من منافسات الشراع.
انطلاق المنافسات
الترايثلون - 11:30 مساء
أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري