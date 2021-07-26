ملف أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.

وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

تنس الطاولة

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السباحة

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الريشة الطائرة

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الرماية

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الجودو

أولمبياد طوكيو 2020 - عبد العال يودع من دور الـ 32

الشراع

5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

خلود منسي تنهي السباق رقم 5 في المركز 43 من أصل 44 متسابقا.

انطلاق المنافسات

5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

علي بدوي يحتل المركز الـ 34 في السباق الرابع من منافسات الشراع.

انطلاق المنافسات

الترايثلون - 11:30 مساء

أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري

أولمبياد طوكيو 2020
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