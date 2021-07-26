مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - انطلاق منافسات زوجي الرماية
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 23:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.
وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..
الترايثلون - 11:30 مساء
11:30 مساء (ترايثلون) سيدات بسملة السلاموني
1:15: بسملة السلاموني تودع السباق بعد أن تخطاها صاحب المركز الأول في لفة لاحقة للفة التي تلعب خلالها.
12:30 الآن نحن في سباق ركوب الدراجات لـ15 كم، وبسملة مازالت تُكمل سباق الدراجات لـ10 كم.
12:10 بسملة تنهي سباق الـ1500 متر في المركز الـ51 من 52.
12:00 الآن نستعد لسباق 1500 متر ويليه الركض ثم ركوب الدراجات.
11:58 بسملة تنهي سباق السباحة في المركز الـ52 من أصل 54 بزمن 12:55 بفارق دقيقة و11 ثانية عن البريطانية جيسيكا ليارمونث صاحبة الصدارة.
11:45 انطلاق المنافسات بسباق السباحة 950 متر.
تم تأجيل منافسات الترايثون 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية في طوكيو.
الرماية
2:00 فجرا فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)
انطلاق المنافسة
ينافس عبد الرازق، وعبد اللطيف، 19 ثنائيا آخر، للحصول على إحدى المراكز الثمانية الأولى، للتأهل لمرحلة التصفيات الثانية.
انطلاق المنافسات بعد قليل..
6:15 صباحا فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)
تنس الطاولة
3:00 فجرا دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)
8:30 صباحا عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)
الجودو
4:00 فجرا محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال ضد المجري أتيليا أونجفاري
الريشة الطائرة
4:20 فجرا ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت
11:40 ظهرا - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني ضد الثنائي الكندي رايتشيل هوندريتش وكريستن تساي
القوس والسهم
5:00 فجرا يوسف أدم × دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)
الشراع
5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6
5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6
السباحة
12:11 ظهرا - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات
1:31 ظهرا- مروان القماش 800م حرة تصفيات