مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - انطلاق منافسات زوجي الرماية

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

سامي عبد الرازق - رماية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.

وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

الترايثلون - 11:30 مساء

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11:30 مساء (ترايثلون) سيدات بسملة السلاموني

1:15: بسملة السلاموني تودع السباق بعد أن تخطاها صاحب المركز الأول في لفة لاحقة للفة التي تلعب خلالها.

12:30 الآن نحن في سباق ركوب الدراجات لـ15 كم، وبسملة مازالت تُكمل سباق الدراجات لـ10 كم.

12:10 بسملة تنهي سباق الـ1500 متر في المركز الـ51 من 52.

12:00 الآن نستعد لسباق 1500 متر ويليه الركض ثم ركوب الدراجات.

11:58 بسملة تنهي سباق السباحة في المركز الـ52 من أصل 54 بزمن 12:55 بفارق دقيقة و11 ثانية عن البريطانية جيسيكا ليارمونث صاحبة الصدارة.

11:45 انطلاق المنافسات بسباق السباحة 950 متر.

تم تأجيل منافسات الترايثون 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية في طوكيو.

الرماية

2:00 فجرا فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)

انطلاق المنافسة

ينافس عبد الرازق، وعبد اللطيف، 19 ثنائيا آخر، للحصول على إحدى المراكز الثمانية الأولى، للتأهل لمرحلة التصفيات الثانية.

انطلاق المنافسات بعد قليل..

6:15 صباحا فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)

تنس الطاولة

3:00 فجرا دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)

8:30 صباحا عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)

الجودو

4:00 فجرا محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال ضد المجري أتيليا أونجفاري

الريشة الطائرة

4:20 فجرا ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت

11:40 ظهرا - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني ضد الثنائي الكندي رايتشيل هوندريتش وكريستن تساي

القوس والسهم

5:00 فجرا يوسف أدم × دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)

الشراع

5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

السباحة

12:11 ظهرا - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات

1:31 ظهرا- مروان القماش 800م حرة تصفيات

أولمبياد طوكيو 2020
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