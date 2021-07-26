مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يتقدم من جديد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.

وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها..

تنس الطاولة

عمر عصر يتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 11-8.

نهاية الشوط الثاني بفوز اللاعب التايواني 11-6، والتعادل شوط لشوط.

نهاية الشوط الأول بفوز عمر عصر 11-8.

2:30 عصرا عمر عصر × يوان تشونج

عمر يواجه يوان تشونج لاعب تايوان في ثمن النهائي الساعة 2:30 عصر اليوم

في إنجاز تاريخي عمر عصر يتأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز 11-8 في الشوط الفاصل ليحسم المباراة 4-3 في الأشواط

عمر عصر يحسم الشوط السادس 11-8 لتصبح النتيجة 3-3 في الأشواط ونتجه لشوط فاصل

السويدي ماتياس يحسم الشوط الخامس بنتيجة 11-4 ليتقدم في النتيجة 3-2 في الأشواط

عمر عصر يعود من جديد ويحسم الشوط الرابع 13-11 ويعادل النتيجة

شوط جديد للسويدي ماتياس بنتيجة 8-11، النتيجة الآن 2-1 للسويدي في الأشواط

السويدي ماتياس فالك يعادل النتيجة بعد الفوز بالشوط الثاني 11-6

عمر عصر يحسم الشوط الأول بتفوق كبير11-5

انطلاق المباراة

8:30 صباحا عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)

انطلاق المواجهة بعد قليل

3:00 فجرا دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)

نهاية مغامرة دينا مشرف بخسارة الشوط السابع 11-7، لتودع منافسات الفردي من دور الـ 32

نهاية الشوط السادس لصالح الهولندية 11-8.. نتجه لشوط فاصل

دينا مشرف تخسر الشوط الخامس 11-5، ومازال أمامها شوطين تحتاج للفوز في أحدهما

مشرف تخسر الشوط الرابع 11-6، ومازال يفصلها شوط عن الفوز.

دينا مشرف تفوز بالشوط الثالث 11-7 وتقترب بشدة من تحقيق إنجاز تاريخي! يفصلها شوط وحيد عن ثمن نهائي.

لم يسبق لأي متنافسة مصرية الوصول لدور الـ 16 في منافسات تنس الطاولة عبر التاريخ من قبل.

دينا مشرف تقترب من ثمن النهائي بالفوز بالشوط الثاني 11-3.

دينا مشرف تحسم الشوط الأول بنتيجة 11-9.

انطلاق المواجهة

انطلاق المباراة بعد قليل

السباحة

12:11 ظهرا - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات

نهاية التصفيات وعلي خلف الله في المركز 30 من أصل 71 سباحا

بعد السباق الثامن من 9، علي خلف الله يتراجع للمركز 23 ما يعني خروجه من المنافسات بشكل رسمي

علي خلف الله ينهي السباق في المركز الثاني بزمن قدره 49.31 وينتظر باقي السباقات لتحديد موقفه من التأهل

انطلاق التصفيات

يتأهل أول 16 لاعبا في 9 سباقات إلى نصف النهائي

----------------------

1:31 ظهرا- مروان القماش 800م حرة تصفيات

مروان القماش يودع منافسات سباق 800 متر حرة بعد إنهاء المنافسة في المركز الخامس عشر ويفشل في التأهل للنهائي الذي يضم أول 8 لاعبين فقط

مروان القماش أنهى السباق في المركز الثالث بزمن قدره 7 دقائق و52 ثانية و76 جزء من الثانية وفي انتظار باقي التصفيات لتحديد موقفه من التأهل ويتأهل أول 8 متسابقين إلى النهائي.

انطلاق المنافسات

الريشة الطائرة

4:20 فجرا ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت

نهاية الشوط الثاني 21-5، وخسارة ضحى هاني للمباراة.

نهاية الشوط الأول 21-5

انطلاق المواجهة

11:40 ظهرا - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني ضد الثنائي الكندي رايتشيل هوندريتش وكريستن تساي

نهاية المباراة بخسارة الثنائي المصري 2-0

انطلاق المباراة

الرماية

6:15 صباحا فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)

نهاية منافسات زوجي الرماية مختلط 10 متر بندقية باحتلال الثنائي المصري أسامة السعيد والزهراء محمد المركز الـ 28 من أصل 29 متسابقا في التصفية الأولى، ليودع المنافسات حيث يتأهل أول ثمانية فرق للتصفية الثانية

وحصل الثنائي المصري على 617 نقطة، بينما حصل أول المتأهلين للتصفية الثانية على 627 نقطة.

انطلاق المنافسة

الفرق أصحاب المركز الثمانية الأولى يتأهلون للتصفية الثانية

انطلاق المنافسة بعد قليل

2:00 فجرا فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)

الثنائي المصري سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ينهي منافسة 10 م مسدس زوجي في الرماية، باحتلال المركز الـ 18 من أصل 20 فريقا وخروجه من المنافسة

انطلاق المنافسة

ينافس عبد الرازق، وعبد اللطيف، 19 ثنائيا آخر، للحصول على إحدى المراكز الثمانية الأولى، للتأهل لمرحلة التصفيات الثانية.

انطلاق المنافسات بعد قليل..

القوس والسهم

5:00 فجرا يوسف أدم × الكازاخي دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)

عاجل: الموقع الرسمي للأولمبياد يعدل نتيجة المباراة، ليفوز اللاعب الكازاخي 6-4 دون الإعلان عن أسباب ذلك.

طلبة يفوز 6-2 ويتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز بالمجموعة الرابعة 27-25.

تقدم يوسف طلبة الآن 4-2، بعد أن فاز بالمجموعة الثالثة 53-24.

يوسف طلبة يدرك التعادل في المجموعة الثانية بعد أن فاز بها 53-27، ويحصل على نقطتين. التعادل الآن 2-2.

نهاية أول مجموعة من أصل 6 مجموعات.. 56-24 للاعب الكازاخي ويحصل على نقطتين

انطلاق المواجهة

الجودو

خسارة عبد العال في دور الـ 32 بحركة إيبون.

انطلاق مواجهة دور الـ 32 ضد كريستيان بارلاتي..

ننتظر الآن مواجهة عبد العال الثانية في دور الـ 32 ضد الإيطالي كريستيان بارلاتي

المصري محمد عبد العال يفوز في دور الـ 64 لوزن 81 كجم في الجودو بعد مباراة قوية ضد المجري أتيليا أونجفاري حسمها عبد العال بعد تلقي منافسه لـ 3 إنذارات بعد الوصول لنقطة الجولة الذهبية ويواجه في دور الـ 32 الإيطالي كريستيان بارلاتي بعد 5 مباريات من فوزه.

4:00 فجرا محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال ضد المجري أتيليا أونجفاري

انطلاق المواجهة

الشراع

5:05 فجرا منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

خلود منسي تنهي السباق رقم 5 في المركز 43 من أصل 44 متسابقا.

انطلاق المنافسات

5:15 صباحا منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

علي بدوي يحتل المركز الـ 34 في السباق الرابع من منافسات الشراع.

انطلاق المنافسات

الترايثلون - 11:30 مساء

11:30 مساء (ترايثلون) سيدات بسملة السلاموني

1:15: بسملة السلاموني تودع السباق بعد أن تخطاها صاحب المركز الأول في لفة لاحقة للفة التي تلعب خلالها.

12:30 الآن نحن في سباق ركوب الدراجات لـ15 كم، وبسملة مازالت تُكمل سباق الدراجات لـ10 كم.

12:10 بسملة تنهي سباق الـ1500 متر في المركز الـ51 من 52.

12:00 الآن نستعد لسباق 1500 متر ويليه الركض ثم ركوب الدراجات.

11:58 بسملة تنهي سباق السباحة في المركز الـ52 من أصل 54 بزمن 12:55 بفارق دقيقة و11 ثانية عن البريطانية جيسيكا ليارمونث صاحبة الصدارة.

11:45 انطلاق المنافسات بسباق السباحة 950 متر.

تم تأجيل منافسات الترايثون 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية في طوكيو.