مباشر أولمبياد طوكيو - انطلاق منافسات الترايثلون وبسمة السلاموني تبدأ المنافسات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 فجر وصباح الثلاثاء.

وتقام فجر وصباح الثلاثاء العديد من المنافسات وإليكم مواعيدها:

12:10 بسملة تنهي سباق الـ1500 متر في المركز الـ51 من 52.

12:00 الآن نستعد لسباق 1500 متر ويليه الركض ثم ركوب الدراجات.

11:58 بسملة تنهي سباق السباحة في المركز الـ52 من أصل 54 بزمن 12:55 بفارق دقيقة و11 ثانية عن البريطانية جيسيكا ليارمونث صاحبة الصدارة.

11:45 انطلاق المنافسات بسباق السباحة 950 متر.

11:30 مساء (ترايثلون) سيدات بسملة السلاموني

تم تأجيل منافسات الترايثون 15 دقيقة بسبب الأحوال الجوية في طوكيو.

2:00 فجرا (رماية) فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)

3:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)

4:00 فجرا (جودو) محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال

4:20 فجرا (ريشة طائرة) ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت

5:00 فجرا (القوس والسهم) يوسف أدم × دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)

5:05 فجرا (شراع) منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

5:15 صباحا (شراع) منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

6:15 صباحا (رماية) فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)

8:30 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)

11:40 ظهرا (ريشة طائرة) - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني

12:11 ظهرا (سباحة) - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات

1:31 ظهرا (سباحة) مروان القماش 800م حرة تصفيات

المنافسات تنطلق بعد قليل