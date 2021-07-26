دي مارزيو: كل شيء تم.. فاران إلى مانشستر يونايتد وموعد الفحص الطبي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:40

كتب : رامي جمال

رافائيل فاران - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

كل شيء تم بل والآن يتم الحديث حول موعد الفحص الطبي.. رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد.

وذكر الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا جيانلوكا دي مارزيو أن مانشستر يونايتد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على ضم فاران مقابل 50 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

كما أشار الصحفي الإيطالي إلى أن موعد الفحص الطبي سيكون خلال يومين ليصبح فاران لاعبا في مانشستر يونايتد رسميا ويوقع على عقد لخمس سنوات.

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هذا الخبر أكده فيما بعد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بالإضافة لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية.

وأشار تقرير "تيليجراف" إلى أنه من المتوقع أن يوقع فاران على عقد يربطه بيونايتد لأربع سنوات مقبلة.

وحال انضمامه سيكون اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 هو ثاني صفقات يونايتد بعد جادون سانشو.

وانتقل فاران صاحب الـ28 عاما لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران مانشستر يونايتد ريال مدريد
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