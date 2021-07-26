الزمالك يعلن قيادة فينجاد لورشة عمل لمدربي النادي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:16

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مجاهد - نيلو فينجادا

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك والمدير الفني عن قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة لورشة عمل للمدربين غدا الثلاثاء.

وأوضح حامد أن ورشة العمل ستقام بقاعة المحاضرات بمبنى الفريق الأول للزمالك في تواجد جميع المدربين العاملين بمختلف قطاعات الكرة.

وأشار بدر حامد إلى أن الهدف من تلك الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات نظرا لما يتمتع به فينجادا من رصيد قوي بعدما تولى الإدارة الفنية للعديد من الفرق وظفر معها بالبطولات ومنها فترته مع الزمالك.

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وأكد رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك أن كل تلك الأمور تتم بالتنسيق مع فاروق جعفر المستشار الفنيي لإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

فينجادا الزمالك
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