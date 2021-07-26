تشكيل الزمالك - المثلوثي والجزيري وبنشرقي أساسيون ضد منتخب القسم الثاني

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 16:57

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة منتخب القسم الثاني وديا في الاسكندرية.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري الممتاز من جديد معسكر مغلق في الاسكندرية يواجه فيه منتخب القسم الثاني اليوم ثم أبها السعودي 29 يوليو.

الزمالك يلعب أمام غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بنشرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

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