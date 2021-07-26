أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حمزة يلحق بـ أبو القاسم لثمن نهائي الشيش
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:22
كتب : FilGoal
لحق محمد حمزة لاعب سلاح الشيش المصري بزميله علاء أبو القاسم إلى ثمن نهائي منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو.
وفاز حمزة على البريطاني ماركوس ميبستيد بنتيجة 15-13 في مباراة ماراثونية.
حمزة تأهل بثلاث نقاط في بداية المباراة، قبل أن يعود ويتقدم 5-3.
ووصلت المباراة إلى التعادل مجددا بنتيجة 9-9.
وفي الجولة الثالثة، حسم حمزة المباراة بنتيجة 15-13.
ويلعب محمد حمزة مباراته المقبلة الساعة 7:55 مع الفائز بين إلي شينكل الكندي (المصنف الـ26 في البطولة)، وأندريا كاسارا الإيطالي (المصنف السادس في البطولة).
كان علاء أبو القاسم قد تأهل أيضا إلى دور الـ16 في وقت سابق.