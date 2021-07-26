أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حمزة يلحق بـ أبو القاسم لثمن نهائي الشيش

لحق محمد حمزة لاعب سلاح الشيش المصري بزميله علاء أبو القاسم إلى ثمن نهائي منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو.

وفاز حمزة على البريطاني ماركوس ميبستيد بنتيجة 15-13 في مباراة ماراثونية.

حمزة تأهل بثلاث نقاط في بداية المباراة، قبل أن يعود ويتقدم 5-3.

ووصلت المباراة إلى التعادل مجددا بنتيجة 9-9.

وفي الجولة الثالثة، حسم حمزة المباراة بنتيجة 15-13.

ويلعب محمد حمزة مباراته المقبلة الساعة 7:55 مع الفائز بين إلي شينكل الكندي (المصنف الـ26 في البطولة)، وأندريا كاسارا الإيطالي (المصنف السادس في البطولة).

كان علاء أبو القاسم قد تأهل أيضا إلى دور الـ16 في وقت سابق.