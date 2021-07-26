أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حمزة يلحق بـ أبو القاسم لثمن نهائي الشيش

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:22

كتب : FilGoal

محمد حمزة لاعب سلاح الشيش المصري

لحق محمد حمزة لاعب سلاح الشيش المصري بزميله علاء أبو القاسم إلى ثمن نهائي منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو.

وفاز حمزة على البريطاني ماركوس ميبستيد بنتيجة 15-13 في مباراة ماراثونية.

حمزة تأهل بثلاث نقاط في بداية المباراة، قبل أن يعود ويتقدم 5-3.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حسن يودع منافسات الشيش أمام حامل اللقب أولمبياد طوكيو - أبو القاسم إلى ثمن نهائي الشيش.. ويلاقي لاعب أقصى المصنف الأول أولمبياد طوكيو 2020 - خروج أدهم حاتم وضحى هاني من دور المجموعات بالريشة الطائرة أولمبياد طوكيو 2020 - سيف عيسى إلى ربع نهائي التايكوندو

ووصلت المباراة إلى التعادل مجددا بنتيجة 9-9.

وفي الجولة الثالثة، حسم حمزة المباراة بنتيجة 15-13.

ويلعب محمد حمزة مباراته المقبلة الساعة 7:55 مع الفائز بين إلي شينكل الكندي (المصنف الـ26 في البطولة)، وأندريا كاسارا الإيطالي (المصنف السادس في البطولة).

كان علاء أبو القاسم قد تأهل أيضا إلى دور الـ16 في وقت سابق.

سلاح الشيش طوكيو 2020
أخر الأخبار
كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 17 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر كوليبالي: غيابي عن نهائي أمم إفريقيا 2019 يخلق روح الثأر للفوز على مصر 28 دقيقة | حلم المونديال
مؤتمر أليو سيسيه: جائعون رغم الفوز بأمم إفريقيا.. ولست بحاجة لزرع داوفع للتفوق على مصر 38 دقيقة | حلم المونديال
استراحة طريق المونديال – العراق (0) (0) الإمارات.. بداية الشوط الثاني ساعة | آسيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات جدو.. قائمة قوية متنوعة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
مران المنتخب – التدرب على الحركة السريعة بالكرة وبدونها.. وظهور سلاحين ساعة | منتخب مصر
طارق مصطفى يعلن عودته إلى الدوري المغربي 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر