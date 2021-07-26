أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حسن يودع منافسات الشيش أمام حامل اللقب

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 05:02

كتب : FilGoal

سلاح الشيش - مصر - أولمبياد طوكيو

ودع محمد حسن لاعب سلاح الشيش المصري المنافسات بعد الخسارة أمام حامل اللقب.

وخسر محمد حسن أمام الإيطالي دانييل جاروزو (صاحب ذهبية ريو 2016) في دور الـ32 بنتيجة 15-6.

الفترة الأولى انتهت بتقدم اللاعب الإيطالي بنتيجة 8-4 بعدما شهدت تقدم اللاعب المصري في بدايتها 4-3.

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وفي الفترة الثانية، عاد جاروزو بقوة وفاز بنتيجة 15-6 في النهاية.

ويلعب علاء أبو القاسم ومحمد حمزة في منافسات سلاح الشيش أيضا بوقت لاحق من اليوم الإثنين.

محمد حسن سلاح الشيش طوكيو 2020
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