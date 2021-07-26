مباشر مصر في طوكيو - خروج أبو القاسم.. وهداية تنافس على البرونزية

تشارك البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو باليوم الرابع بعدد من المنافسات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية.

وتنطلق المشاركات المصرية بمشاركة ندى حافظ في فردي سلاح المبارزة بالإضافة للثنائي عزمي محيلبة ومصطفى حمدي في رماية سكيت.

ومن المرتقب مواجهات علاء أبو القاسم وزملائه في سلاح الشيش وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومنتخب اليد أمام الدنمارك.

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تايكوندو

12:30 - هداية ملاك - دور الترضية وزن -67 كجم

هداية ملاك × مايلا باسيكا لاعبة دولة تونجا (الساعة 12:30 ظهرا) وفي حالة فوزها تلعب على البرونزية الساعة 2 ظهرا

نهاية الجولة الثالثة 13-12 وخسارة هداية ملاك في انتظار احتمالية المنافسة على برونزية حال تأهل ويليامز للنهائي

نهاية الجولة الثانية بتأخر هداية 12-3 أمام البريطانية

نهاية الجولة الأولى بتأخر هداية 4-2

انطلاق المباراة

هداية ملاك × البريطانية لورين ويليامز (المصنفة الثالثة)

11-10 نهاية المباراة بتأهل هداية ملاك إلى ربع النهائي

نهاية الجولة الثانية بتقدم هداية ملاك 9-6

نهاية الجولة الأولى بتقدم هداية ملاك 3-0 في الثانية الأخيرة

انطلاق مباراة هداية ملاك

هداية ملاك × الفرنسية ماجدة هينين (منقولة على بي إن 6)

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2:15 ظهرا - سيف عيسى - الميدالية البرونزية وزن 80 كجم

سيف عيسى ينتظر منافسه على الميدالية البرونزية

نهاية الجولة الثالثة بنتيجة 13-1 وسيف عيسى يلعب على الميدالية البرونزية

نهاية الجولة الثانية وتفوق الروسي مستمر 8-1

نهاية الجولة الأولى بتأخر سيف عيسى 1-3

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الروسي ماكسيم خرامتكوف (نصف النهائي)

عاااااااجل سيف عيسى إلى نصف النهائي وينافس على ميدالية

نهاية الجولة الثالثة وفوز سيف عيسى 6-5

نهاية الجولة الثانية والتقدم لسيف عيسى 3-1

نهاية الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0-0

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الإيطالي سيمون أليسيو (ربع النهائي)

نهاية الجولة الثالثة فوز سيف عيسى بنتيجة 11-1 والتأهل إلى ربع النهائي

نهاية الجولة الثانية بتقدم سيف عيسى 11-1 ويقترب من ربع النهائي

نهاية الجولة الأولى بتقدم سيف عيسى 11-0

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الأسترالي جاك مارتون (دور 16)

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سلاح الشيش - فردي رجال

8:50 فجرا - علاء أبو القاسم - دور ربع النهائي

خروج علاء أبو القاسم من ربع النهائي

15-13 للاعب الياباني

11-9 لعلاء أبو القاسم

6-3 لعلاء أبو القاسم

انطلاق المباراة

علاء أبو القاسم × الياباني تاكاهيرو شيكيني

15-12 علاء أبو القاسم إلى ربع النهائي

11-11

11-9 لعلاء أبو القاسم

انطلاق المباراة

7:25 صباحا (علاء أبو القاسم × الروسي فلاديسلاف ميلنيكوف) ثمن النهائي

15-11 علاء أبو القاسم إلى ربع النهائي

14-11 لعلاء أبو القاسم ونقطة تفصله عن التأهل

علاء أبو القاسم يتقدم 6-0

انطلاق المباراة

5:05 فجرا علاء أبو القاسم × الألماني بنيامين كليبرينك

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8:50 فجرا - محمد حمزة - دور ربع النهائي

خسارة محمد حمزة في ربع النهائي بنتيجة 15-9

7-11 للاعب التشيك

3-6 للاعب التشيك

انطلاق المباراة

محمد حمزة × التشيكي أليكسندر تشوبينيتش

البطل المصري محمد حمزة يتأهل لربع النهائي

15-13 ريمونتادا محمد حمزة

13-7 لبطل إيطاليا

انطلاق المباراة

محمد حمزة × الإيطالي أندريا كاسارا (المصنف السادس عالميا)

15-13 فوز محمد ماهر حمزة وتأهله

9-9

5-3 لمحمد حمزة

3-0 للاعب البريطاني

محمد حمزة × البريطاني ماركوس ميبستيد

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8:50 فجرا محمد حسن - دور 32

15-6 نهاية المباراة بتأهل الإيطالي جاروزو

4-3 لمحمد حسن

انطلاق المباراة

محمد حسن × الإيطالي دانييل جاروزو

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الرماية

3:00 فجرا - سكيت تصفيات - عزمي محيلبة ومصطفى حمدي

بعدما حقق 23 محاولة فقط صحيحة في أخر جولة.. عزمي محيلبة يفقد حظوظه في التأهل إلى نهائيات رماية سكيت بعدما أصاب الهدف 120 مرة من أصل 125 وتراجعه في الترتيب

قبل الجولة الأخيرة من منافسات رماية سكيت.. عزمي محيلبة ينهي في المركز الـ12 بعد إصابة 97 من 100، بينما أنهي مصطفى حمدي نفس الجولة في المركز 29 بـ 92 من أصل 75

نهاية الجولة الثالثة من 5 في منافسات السكيت - عزمي محيلبة أصاب 73 من 75 في المركز الحادي عشر.. بينما مصطفى حمدي أصاب 67 من 75 في المركز 29.

يتأهل أول 6 لاعبين إلى النهائي، وتقام المنافسات من 5 جولات يلعب كل لاعب في الجولة الواحدة 25 رمية لإصابة الهدف.

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تنس طاولة

5:00 فجرا - عمر عصر - فردي الرجال دور 64

عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويفوز 4-3 ويتأهل لدور الثالث لمواجهة لاعب السويد غدا الثلاثاء

نهاية الشوط الخامس الأوكراني يقلص الفارق ويفوز 8-11 (3-2 لعمر عصر في الأشواط)

نهاية الشوط الرابع الأوكراني يقلص الفارق ويفوز 6-11 (3-1 لعمر عصر في الأشواط)

نهاية الشوط الثالث بتقدم عمر عصر 11-4

نهاية الشوط الثاني بتقدم عمر عصر 11-6

نهاية الشوط الأول بتقدم عمر عصر 15-13

انطلاق المباراة

عمر عصر × الأوكراني لي كو

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ريشة طائرة

3:40 فجرا - زوجي المختلط

أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات زوجي المختلط بالخروج من دور المجموعات

نهاية الشوط الثاني بنتيجة 21-4 ليفوز الثنائي الهولندي بالمباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم الثنائي الهولندي 21-9

انطلاق المباراة

(أدهم حاتم - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - روبن تابيلينج)

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12:20 ظهرا - زوجي السيدات

(هادية حسني - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - تشيريل سينين)

سلاح المبارزة - فردي السيدات

2:55 فجرا - ندى حافظ - دور 32

ندى حافظ تودع منافسات طوكيو بعد الخسارة 15-9

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الكورية الجنوبية جيون كيم (دور 32)

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الشراع - قوارب الليزر

5:05 فجرا - علي بدوي - سباق 2 و 3

انطلاق المنافسات

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7:35 صباحا - خلود منسي - سباق 3 و 4

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كرة يد

7:15 صباحا (كرة يد مصر × الدنمارك)

سيتم نقل بث مباشر للمباراة في خبر منفصل