مباشر مصر في طوكيو - تأهل هداية ملاك في التايكوندو.. وماهر في الشيش

تشارك البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو باليوم الرابع بعدد من المنافسات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية.

وتنطلق المشاركات المصرية بمشاركة ندى حافظ في فردي سلاح المبارزة بالإضافة للثنائي عزمي محيلبة ومصطفى حمدي في رماية سكيت.

ومن المرتقب مواجهات علاء أبو القاسم وزملائه في سلاح الشيش وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومنتخب اليد أمام الدنمارك.

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سلاح الشيش - فردي رجال

5:35 فجرا - محمد حمزة - دور 32

15-13 فوز محمد ماهر حمزة وتأهله

9-9

5-3 لمحمد حمزة

3-0 للاعب البريطاني

محمد حمزة × البريطاني ماركوس ميبستيد

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5:05 فجرا - علاء أبو القاسم - دور 32

7:25 صباحا (علاء أبو القاسم × الروسي فلاديسلاف ميلنيكوف) ثمن النهائي

15-11 علاء أبو القاسم إلى ربع النهائي

14-11 لعلاء أبو القاسم ونقطة تفصله عن التأهل

علاء أبو القاسم يتقدم 6-0

انطلاق المباراة

5:05 فجرا علاء أبو القاسم × الألماني بنيامين كليبرينك

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4:35 فجرا محمد حسن - دور 32

15-6 نهاية المباراة بتأهل الإيطالي جاروزو

4-3 لمحمد حسن

انطلاق المباراة

محمد حسن × الإيطالي دانييل جاروزو

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تايكوندو

6:00 صباحا - هداية ملاك - دور 16 وزن -67 كجم

11-10 نهاية المباراة بتأهل هداية ملاك إلى ربع النهائي

نهاية الجولة الثانية بتقدم هداية ملاك 9-6

نهاية الجولة الأولى بتقدم هداية ملاك 3-0 في الثانية الأخيرة

انطلاق مباراة هداية ملاك

هداية ملاك × الفرنسية ماجدة هينين (منقولة على بي إن 6)

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7:15 صباحا- سيف عيسى - دور ربع النهائي وزن 80 كجم

سيف عيسى × الإيطالي سيمون أليسيو (ربع النهائي)

نهاية الجولة الثالثة فوز سيف عيسى بنتيجة 11-1 والتأهل إلى ربع النهائي

نهاية الجولة الثانية بتقدم سيف عيسى 11-1 ويقترب من ربع النهائي

نهاية الجولة الأولى بتقدم سيف عيسى 11-0

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الأسترالي جاك مارتون (دور 16)

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تنس طاولة

5:00 فجرا - عمر عصر - فردي الرجال دور 64

عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويفوز 4-3 ويتأهل لدور الثالث

نهاية الشوط الخامس الأوكراني يقلص الفارق ويفوز 8-11 (3-2 لعمر عصر في الأشواط)

نهاية الشوط الرابع الأوكراني يقلص الفارق ويفوز 6-11 (3-1 لعمر عصر في الأشواط)

نهاية الشوط الثالث بتقدم عمر عصر 11-4

نهاية الشوط الثاني بتقدم عمر عصر 11-6

نهاية الشوط الأول بتقدم عمر عصر 15-13

انطلاق المباراة

عمر عصر × الأوكراني لي كو

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7:30 صباحا - دينا مشرف - فردي سيدات دور 32

دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند

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الرماية

3:00 فجرا - سكيت تصفيات - عزمي محيلبة ومصطفى حمدي

قبل الجولة الأخيرة من منافسات رماية سكيت.. عزمي محيلبة ينهي في المركز الـ12 بعد إصابة 97 من 100، بينما أنهي مصطفى حمدي نفس الجولة في المركز 29 بـ 92 من أصل 75

نهاية الجولة الثالثة من 5 في منافسات السكيت - عزمي محيلبة أصاب 73 من 75 في المركز الحادي عشر.. بينما مصطفى حمدي أصاب 67 من 75 في المركز 29.

يتأهل أول 6 لاعبين إلى النهائي، وتقام المنافسات من 5 جولات يلعب كل لاعب في الجولة الواحدة 25 رمية لإصابة الهدف.

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ريشة طائرة

3:40 فجرا - زوجي المختلط

أدهم حاتم وضحى هاني يودعان منافسات زوجي المختلط بالخروج من دور المجموعات

نهاية الشوط الثاني بنتيجة 21-4 ليفوز الثنائي الهولندي بالمباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم الثنائي الهولندي 21-9

انطلاق المباراة

(أدهم حاتم - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - روبن تابيلينج)

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12:20 ظهرا - زوجي السيدات

(هادية حسني - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - تشيريل سينين)

سلاح المبارزة - فردي السيدات

2:55 فجرا - ندى حافظ - دور 32

ندى حافظ تودع منافسات طوكيو بعد الخسارة 15-9

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الكورية الجنوبية جيون كيم (دور 32)

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الشراع - قوارب الليزر

5:05 فجرا - علي بدوي - سباق 2 و 3

انطلاق المنافسات

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7:35 صباحا - خلود منسي - سباق 3 و 4

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كرة يد

7:15 صباحا (كرة يد مصر × الدنمارك)

سيتم نقل بث مباشر للمباراة في خبر منفصل