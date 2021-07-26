مباشر مصر في طوكيو - البداية بمنافسات سلاح المبارزة والرماية

تشارك البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو باليوم الرابع بعدد من المنافسات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية.

وتنطلق المشاركات المصرية بمشاركة ندى حافظ في فردي سلاح المبارزة بالإضافة للثنائي عزمي محيلبة ومصطفى حمدي في رماية سكيت.

ومن المرتقب مواجهات علاء أبو القاسم وزملائه في سلاح الشيش وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومنتخب اليد أمام الدنمارك.

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سلاح المبارزة - فردي السيدات

2:55 فجرا - ندى حافظ - دور 32

ندى حافظ تودع منافسات طوكيو بعد الخسارة 15-9

انطلاق المباراة

ندى حافظ × الكورية الجنوبية جيون كيم (دور 32)

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الرماية

3:00 فجرا - سكيت تصفيات - عزمي محيلبة ومصطفى حمدي

تقام اليوم الجولتين الرابعة والخامسة

انطلاق الجولة الرابعة

نهاية الجولة الثالثة من 5 في منافسات السكيت - عزمي محيلبة أصاب 73 من 75 في المركز الحادي عشر.. بينما مصطفى حمدي أصاب 67 من 75 في المركز 29.

يتأهل أول 6 لاعبين إلى النهائي، وتقام المنافسات من 5 جولات يلعب كل لاعب في الجولة الواحدة 25 رمية لإصابة الهدف.

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سلاح الشيش - فردي رجال

4:35 فجرا محمد حسن - دور 32

محمد حسن × الإيطالي دانييل جاروزو

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5:05 فجرا - علاء أبو القاسم - دور 32

علاء أبو القاسم × الألماني بنيامين كليبرينك

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5:35 فجرا - محمد حمزة - دور 32

محمد حمزة × البريطاني ماركوس ميبستيد

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ريشة طائرة

3:40 فجرا - زوجي المختلط

(أدهم حاتم - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - روبن تابيلينج)

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12:20 ظهرا - زوجي السيدات

(هادية حسني - ضحى هاني) × (سيلينا بيك - تشيريل سينين)

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تايكوندو

3:45 فجرا - سيف عيسى - دور 16 وزن 80 كجم

سيف عيسى × الأسترالي جاك مارتون

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6:00 صباحا - هداية ملاك - دور 16 وزن -67 كجم

هداية ملاك × الفرنسية ماجدة هينين

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تنس طاولة

5:00 فجرا - عمر عصر - فردي الرجال دور 32

عمر عصر × الأوكراني لي كو

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7:30 صباحا - دينا مشرف - فردي سيدات دور 32

دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند

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الشراع - قوارب الليزر

5:05 فجرا - علي بدوي - سباق 2 و 3

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7:35 صباحا - خلود منسي - سباق 3 و 4

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كرة يد

7:15 صباحا (كرة يد مصر × الدنمارك)

سيتم نقل بث مباشر للمباراة في خبر منفصل