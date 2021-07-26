ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 03:01

كتب : محمد سمير

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

حصدت مصر ميداليتين في اليوم الرابع من أولمبياد طوكيو 2020، وكل الشكر في ذلك يعود للعبة التايكوندو وبطليها هداية ملاك التي حصدت برونزية وزن -67 كجم، وسيف عيسى الذي حصد برونزية وزن -80 كجم.

طالع كل أحداث اليوم الرائع..

تايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تحصد أول ميداليتين.. هداية وسيف في التايكوندو

ريشة طائرة

أولمبياد طوكيو 2020 - خروج أدهم حاتم وضحى هاني من دور المجموعات بالريشة الطائرة

أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل

سلاح الشيش - فردي رجال

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الرماية

أولمبياد طوكيو 2020 - الكويت تحصد برونزية رماية سكيت.. وخروج محيلبة

تنس طاولة

أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة

سلاح المبارزة - فردي السيدات

أولمبياد طوكيو 2020 - ندى حافظ تودع منافسات سلاح المبارزة

كرة يد

أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف

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