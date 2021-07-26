عماد سليمان: لا أعلم سبب عدم قيد اتحاد كرة القدم لمروان شوقى

تسائل عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلى عن أسباب رفض اتحاد الكرة لقيد اللاعب مروان شوقى الصاعد من فريق الشباب بالنادي.

وقال سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "نحن لم نتعاقد مع لاعب جديد حتى يقبل قيده أو يرفض بل نحن صعدنا ناشئ للعب مع الكبار ويستكمل إجراءات السماح له باللعب فحررنا له عقد احتراف ونريد توثيقه طبقا للوائح".

وتابع "أرى ان هذا تعنت غير مبرر من قبل اتحاد الكرة، فهو يمنع فرصة لعب لاعب شاب مع الفريق الأول".

واستمر"إيهاب جلال طلب أن يتواجد هذا اللاعب مع الفريق لحاجة خط الهجوم له ولما يملكه من قدرات".

وأضاف "إيهاب جلال لم يحدد لنا كلجنه فنية أى أسماء من اللاعبين الذين لا يحتاجهم فى الموسم المقبل".

وشدد "إيهاب جلال يهتم بمباريات الدورى خاصة الثلاث لقاءات المقبلة مع بيراميدز، والاهلى، والزمالك، كلها ستكون مباريات صعبة".

وأتم "إيهاب وإن كان يحب الاستمرار مع الفريق فى الموسم القادم إلا أنه لم يوقع على عقد جديد حتى الآن، بل هو ينتظر للتعرف على رؤية مسئولي النادى الموسم القادم ويعرض أفكاره عليهم ومايريده أن يتحقق وبعدها سيحدد أين سيتواجد فى الموسم الجديد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بعد خوضه لـ 27 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي يوم 2 أغسطس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25.