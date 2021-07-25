مباشر في الدوري - الإنتاج (2)-(2) الأهلي.. جووول الشحات
الأحد، 25 يوليه 2021 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري المصري.
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ق 90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق 86: جووول ثااان للأهلي عن طريق حسين الشحات بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق 83: هدف للإنتاج لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مصطفى البدري.
ق 81: تبديل للأهلي بمشاركة محمود وحيد بدلا من بدر بانون
ق 80: عرضية متقنة من أفشة لكن رأسية مروان محسن مرت أعلى مرمى الإنتاج
ق 70: نزول بواليا وياسر إبراهيم بدلا من كهربا وأيمن أشرف
ق 64: جووول البدري والثاني بعد انفراد بالمرمى
ق 58: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني
ق 54: جووول التعادل للإنتاج
ق 49: إنذار لأيمن أشرف
ق 46: خروج أجايي ونزول الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 47: فرصة خطيرة من مامادو نياس وعلي لطفي ينقذ المرمى
ق 39: نزول بازوكا بدلا من الحناوي المصاب
ق 38: جووول معلول والأول للأهلي من ركلة جزاء
ق 36: ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي من الحارس أحمد يحيى مع مروان محسن
ق 35: إصابة ثنائي الإنتاج محمد سوستة ومعاذ الحناوي بعد اصطدام في الرأس بينهما
ق 30: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل قوي مع مصطفى البدري
ق 17: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة طويلة من السولية لتصل إليه داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة أعلى العارضة
ق 11: سقوط مروان محسن والدماء تسيل من رأسه
ق 7: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم
انطلاق المباراة