مباشر في الدوري - الإنتاج (2)-(2) الأهلي.. جووول الشحات

الأحد، 25 يوليه 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

أليو ديانج الأهلي الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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ق 90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق 86: جووول ثااان للأهلي عن طريق حسين الشحات بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق 83: هدف للإنتاج لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مصطفى البدري.

ق 81: تبديل للأهلي بمشاركة محمود وحيد بدلا من بدر بانون

ق 80: عرضية متقنة من أفشة لكن رأسية مروان محسن مرت أعلى مرمى الإنتاج

ق 70: نزول بواليا وياسر إبراهيم بدلا من كهربا وأيمن أشرف

ق 64: جووول البدري والثاني بعد انفراد بالمرمى

ق 58: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني

ق 54: جووول التعادل للإنتاج

ق 49: إنذار لأيمن أشرف

ق 46: خروج أجايي ونزول الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 47: فرصة خطيرة من مامادو نياس وعلي لطفي ينقذ المرمى

ق 39: نزول بازوكا بدلا من الحناوي المصاب

ق 38: جووول معلول والأول للأهلي من ركلة جزاء

ق 36: ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي من الحارس أحمد يحيى مع مروان محسن

ق 35: إصابة ثنائي الإنتاج محمد سوستة ومعاذ الحناوي بعد اصطدام في الرأس بينهما

ق 30: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل قوي مع مصطفى البدري

ق 17: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة طويلة من السولية لتصل إليه داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة أعلى العارضة

ق 11: سقوط مروان محسن والدماء تسيل من رأسه

ق 7: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
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