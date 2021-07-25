مباشر في الدوري - الإنتاج (0)-(1) الأهلي.. جووول معلول والأول من ركلة جزاء

الأحد، 25 يوليه 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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ق 38: جووول معلول والأول للأهلي من ركلة جزاء

ق 36: ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي من الحارس أحمد يحيى مع مروان محسن

ق 35: إصابة ثنائي الإنتاج محمد سوستة ومعاذ الحناوي بعد اصطدام في الرأس بينهما

ق 30: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل قوي مع مصطفى البدري

ق 17: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة طويلة من السولية لتصل إليه داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة أعلى العارضة

ق 11: سقوط مروان محسن والدماء تسيل من رأسه

ق 7: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
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