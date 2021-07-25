مباشر الدوري المصري - الإنتاج (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة من كهربا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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ق 17: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة طويلة من السولية لتصل إليه داخل منطقة الجزاء ويسدد مباشرة أعلى العارضة

ق 11: سقوط مروان محسن والدماء تسيل من رأسه

ق 7: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم

انطلاق المباراة