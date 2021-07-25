أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: كنا أفضل من مباراة إسبانيا.. لم نستغل الفرص

أبدى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي حزنه على الخسارة أمام الأرجنتين بسبب تحسن أداء الفريق عن لقاء إسبانيا.

مصر خسرت أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكية 2020.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "حزينون جدا من النتيجة لأن الأداء اليوم كان أفضل من اللقاء الأول".

وأضاف "حاولنا إدراك التعادل بعد تلقي الهدف، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل في الملعب".

قائد المنتخب أتبع "كان لابد أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول".

وأتم "حتى في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص، لكنهم استغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم في الشوط الثاني. النتيجة غير مرضية تماما".

وتجمد رصيد مصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني.