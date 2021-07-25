أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: كنا أفضل من مباراة إسبانيا.. لم نستغل الفرص

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - طوكيو 2020

أبدى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي حزنه على الخسارة أمام الأرجنتين بسبب تحسن أداء الفريق عن لقاء إسبانيا.

مصر خسرت أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكية 2020.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "حزينون جدا من النتيجة لأن الأداء اليوم كان أفضل من اللقاء الأول".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين وأستراليا حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992 تشكيل مصر الأولمبي – الونش وحجازي ضمن ثلاثي دفاعي.. وريان يقود الهجوم حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة

وأضاف "حاولنا إدراك التعادل بعد تلقي الهدف، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل في الملعب".

قائد المنتخب أتبع "كان لابد أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول".

وأتم "حتى في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص، لكنهم استغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم في الشوط الثاني. النتيجة غير مرضية تماما".

وتجمد رصيد مصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني.

طوكيو 2020 مصر الأرجنتين أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وصول رونالدو لن يمنعهم.. مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع هالاند 7 دقيقة | ميركاتو
حمدي النقاز يصل القاهرة تمهيدا لعودته لـ الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
إيدرسون بعد التجديد: العمل مع جوارديولا هو أعظم تجربة في مسيرتي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوستيتش يكشف خدعة البريد الإلكتروني التي عطلت انتقاله لـ لاتسيو 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر من النجم الساحلي: المصري طلب ضم أيمن الصفاقسي.. وهذه مطالبنا ساعة | الدوري المصري
بواتينج ينضم إلى ليون ساعة | ميركاتو
الصيادلة تكرم فريال أشرف وجيانا فاروق وهادية حسني ساعة | طوكيو 2020
سموحة يضم أحمد بيكهام من الأهلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك