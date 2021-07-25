أولمبياد طوكيو 2020 - دينا مشرف تحقق الانتصار المصري الأول في تنس الطاولة

الأحد، 25 يوليه 2021 - 08:21

كتب : FilGoal

دينا مشرف - تنس طاولة

تأهلت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات.

تغلبت دينا على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة 4-2 في الدور الثاني من المنافسات.

وحققت دينا مشرف الفوز في الشوط الأول بنتيجة 15-13 قبل أن تعادل ناتاليا النتيجة وتفوز بالشوط الثاني 12-10.

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استمر التكافؤ بين اللاعبتين في الشوط الثالث وحسمته دينا مشرف في النهاية 11-9.

وتفوقت دينا بشكل واضح في الشوط الرابع بنتيجة 11-4 قبل أن تقلص ناتاليا النتيجة وتفوز 11-7 في الشوط الخامس.

وأخيرا نجحت دينا مشرف في تحويل تأخرها بنتيجة 2-9 إلى فوز بنتيجة 13-11 وحسم المباراة.

وتواجه دينا مشرف اللاعبة الهولندية بيريت إيرلاند في السابعة من صباح غدا الإثنين.

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