أولمبياد طوكيو 2020 - دينا مشرف تحقق الانتصار المصري الأول في تنس الطاولة
الأحد، 25 يوليه 2021 - 08:21
كتب : FilGoal
تأهلت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات.
تغلبت دينا على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة 4-2 في الدور الثاني من المنافسات.
وحققت دينا مشرف الفوز في الشوط الأول بنتيجة 15-13 قبل أن تعادل ناتاليا النتيجة وتفوز بالشوط الثاني 12-10.
استمر التكافؤ بين اللاعبتين في الشوط الثالث وحسمته دينا مشرف في النهاية 11-9.
وتفوقت دينا بشكل واضح في الشوط الرابع بنتيجة 11-4 قبل أن تقلص ناتاليا النتيجة وتفوز 11-7 في الشوط الخامس.
وأخيرا نجحت دينا مشرف في تحويل تأخرها بنتيجة 2-9 إلى فوز بنتيجة 13-11 وحسم المباراة.
وتواجه دينا مشرف اللاعبة الهولندية بيريت إيرلاند في السابعة من صباح غدا الإثنين.