أولمبياد طوكيو 2020 - دينا مشرف تحقق الانتصار المصري الأول في تنس الطاولة

تأهلت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات.

تغلبت دينا على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة 4-2 في الدور الثاني من المنافسات.

وحققت دينا مشرف الفوز في الشوط الأول بنتيجة 15-13 قبل أن تعادل ناتاليا النتيجة وتفوز بالشوط الثاني 12-10.

استمر التكافؤ بين اللاعبتين في الشوط الثالث وحسمته دينا مشرف في النهاية 11-9.

وتفوقت دينا بشكل واضح في الشوط الرابع بنتيجة 11-4 قبل أن تقلص ناتاليا النتيجة وتفوز 11-7 في الشوط الخامس.

وأخيرا نجحت دينا مشرف في تحويل تأخرها بنتيجة 2-9 إلى فوز بنتيجة 13-11 وحسم المباراة.

وتواجه دينا مشرف اللاعبة الهولندية بيريت إيرلاند في السابعة من صباح غدا الإثنين.