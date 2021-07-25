إياد والجندوبي - موهبتان مصرية وتونسية في الجودو.. أحدهما اختار المجد الأولمبي والآخر تفرغ للثانوية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 06:59

كتب : رضا السنباطي

إياد بركات لاعب التايكوندو المصري

قبل ثلاثة أعوام فقط كان الثنائي مشاركا في أولمبياد الشباب بـ بيونيس آيرس بالأرجنتين. وكلاهما فاز ببرونزية، لكن الآن اختلف المصير.

شارك المصري إياد عادل، والتونسي محمد الجندوبي في أولمبياد الشباب 2018 بمدينة بيونس آيرس الأرجنتينية.

لعب الجندوبي وقتها في منافسات 48 كجم وحقق ميدالية لبلاده ولكنها كانت البرونزية.

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أما إياد فنجح هو الآخر في تحقيق برونزية لمصر في منافسات 73 كجم.

قرر الجندوبي تأجيل دراسته للثانوية العامة من أجل التركيز على حلم المشاركة في أولمبياد طوكيو.

بينما على العكس تماما قرر إياد التركيز مع الثانوية العامة من أجل مستقبله وهو ما كلفه عدم التأهل إلى طوكيو.

FilGoal.com تواصل مع إياد عادل، والذي تحدث عن رؤيته للاعب التونسي يحصد الميدالية، في وقت ابتعد فيه هو عن اللعبة مؤقتا.

وكل ما يلي على لسان إياد عادل لـFilGoal.com.

"أنا مواليد 2001 خرجت لمدة عام من ممارسة التايكوندو بسبب الثانوية العامة".

وبالحديث عن طريقة اختيار المشاركين في الأولمبياد أوضح "لم يكن هناك تصفيات للأولمبياد، عندما كنت تحت 17 عاما تم عمل تصفيات للكبار ولم أشارك لأنني تحت السن".

وتابع "تم إجراء تصفية خلال العام الذي غبت عنه وهناك تصفية أخرى لا أتذكر موعدها واختاروا منها المنتخب الحالي".

وكشف إياد "خلال فترتي في الثانوية العامة تم اختيار من سيشارك وتم الاستقرار على سيف عيسى سواء من التصنيف أو التصفيات وفي النهاية تم اختيار عبد الرحمن وائل".

وشدد إياد "عبد الرحمن وائل كان من أبرز اللاعبين في وزني وقدّم أداء رائع".

وعن ندمه على القرار أفصح "لم أندم على قراري باستكمال الثانوية العامة".

وواصل ضاحكا "ولكن صراحة عندما شاهدت الأولمبياد شعرت بندم قليلا".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن أشارك في الأولمبياد المقبلة".

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