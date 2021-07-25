أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تخسر من المصنفة الأولى عالميا في الريشة الطائرة

الأحد، 25 يوليه 2021 - 05:34

كتب : FilGoal

ضحى هاني - ريشة طائرة

خسرت المصرية ضحى هاني لاعبة الريشة الطائرة أمام الصينية يوفي تشين المصنفة الأولى عالميا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

انتهى اللقاء بفوز اللاعبة الصينية بشوطين دون مقابل.

وحسمت تشين الشوط الأول بنتيجة 11-5 قبل أن تخسر ضحى في الثاني بنتيجة 11-3.

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وتلعب ضحى هاني مباراتها المقبلة أمام التركية يجيت نيسليهان في ختام دور المجموعات الساعة 4:20 فجر الثلاثاء.

وتملك ضحى هاني رقما تاريخيا، حيث أنها الوحيدة في تاريخ الريشة الطائرة في الأولمبياد، التي تشارك في 3 منافسات مختلفة، وهي زوجي المختلط، وزوجي السيدات، وفردي السيدات.

وتلعب ضحى هاني صباح اليوم منافسات الجولة الثانية من زوجي المختلط.

وتشارك ضحى هاني في مشاركات زوجي المختلط مع أدهم حاتم.

وتلعب ضحى هاني أولمبيا للمرة الأولى في تاريخها.

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