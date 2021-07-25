مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة ضحى هاني أمام الصمفنة الأولى عالميا

يوم جديد حافل بالمشاركات المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 تبدأ بداية من الثانية فجر اليوم الأحد وحتى الحادية عشر صباحا.

تبدأ المشاركات المصرية بـ ثنائي السيدات رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري في الرماية كما تظهر منافسات الجودو للمرة الأولى، ويلعب منتخب كرة القدم مباراة حاسمة أمام الأرجنتين.

ويأتي جدول منافسات الأحد كالآتي:

تايكوندو

4:10 فجرا (تايكوندو) عبد الرحمن وائل دور16

7:26 صباحا عبد الرحمن وائل × البوسني نيزداد هوسيتش (ربع النهائي)

نهاية الجولة الثالثة بفوز عبد الرحمن وائل على الإسباني خافيير بيريز 22-20 والتأهل لربع النهائي

نهاية الجولة الثانية بتأخر عبد الرحمن وائل 9-6

نهاية الجولة الأولى بتقدم عبد الرحمن وائل 6-2

انطلاق المنافسة (دور 16) أمام الإسباني خافيير بيريز

الرماية

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي رجال - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

نهاية الجولة الأولى من 5 في منافسات رماية السكيت - عزمي محيلبة في المركز الأول "مكرر" بعد إصابة الهدف 25 مرة من 25، بينما مصطفى حمدي أصاب الهدف 23 مرة من 25.

يتأهل أول 6 لاعبين إلى النهائي، وتقام المنافسات من 5 جولات يلعب كل لاعب في الجولة الواحدة 25 رمية لإصابة الهدف.

انطلاق المنافسات

6:00 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية تمهيدي (يوسف مقار وأسامة السعيد)

2:00 فجرا (رماية) 10م مسدس - تمهيدي سيدات (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

وبالتالي يودع الثنائي منافسات أولمبياد طوكيو إذ يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.

نهاية منافسات رماية مسدس 10 متر سيدات، واحتل الثنائي المصري رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري المركزين 40 و41 على الترتيب برصيد واحد 560 نقطة.

نهاية 30 رمية من أصل 60، رضوى عبد اللطيف تسجل 280 نقطة وهالة الجوهري 281 نقطة.

انطلاق المنافسات

يخوض الثنائي هالة الجوهري ورضوى عبد اللطيف منافسات الرماية بجانب 55 لاعبة أخرى، ويتأهل أول 8 لاعبات للدور النهائي.

الجودو

4:30 فجرا (جودو) محمد عبد الموجود (دور 32 وزن 66 كجم)

وينتظر محمد عبد الموجود تأهل كاراجنين إلى النهائي من أجل اللعب أدوار الترضية وخوض منافسات البرونزية.

خسارة محمد عبد الموجود بالإيبون أمام البرازيلي دانييل كاراجنين

انطلاق المباراة

السلاح

6:10 صباحا (سلاح المبارزة) محمد السيد فردي الرجال دور 64

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نهى هاني × الصينية كوينجيانج تشين (دور 32 فردي سيدات)

خسارة نهى هاني محمد بنتيجة 15-6 وتودع منافسات فردي السيدات

انطلاق المباراة

4:25 فجرا (سلاح الشيش) نورا محمد × اليابانية يوكا وينو (دور 32 فردي سيدات)

خسارة نورا محمد محمد بنتيجة 15-5 وتودع منافسات فردي السيدات

انطلاق المباراة

2:55 فجرا (سلاح الشيش) يارا شرقاوي × الإيطالية أريانا إريجو (دور 32 فردي سيدات)

خسارة يارا الشرقاوي في دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش 15-2 أمام الإيطالية أريانا أريجو صاحبة فضية لندن 2012

نهاية المباراة 15-2

أريانا أريجو هي صاحبة فضية أولمبياد لندن 2012

انطلاق المباراة

الريشة الطائرة

4:20 فجرا (ريشة طائرة) - فردي السيدات - ضحى هاني

ضحى هاني تلعب مباراتها المقبلة أمام التركية يجيت نيسليهان في ختام دور المجموعات الساعة 4:20 فجر الثلاثاء

خسارة ضحى هاني في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الصينية يوفي تشين المصنفة الأولى عالميا 2-0.

الصينية تحسم الشوط الثاني بنتيجة 11-3

نهاية الشوط الأول بخسارة ضحى 11-5

انطلاق المباراة

التجديف

4:40 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا - ربع النهائي

البنا يلعب منافسات ترتيب المراكز.

عبد الخالق البنا لم ينجح في التأهل لنصف النهائي بعد احتلال المركز الخامس في تصفيته بزمن 7 دقائق و32 ثانية.

يقام ربع النهائي بـ 4 تصفيات كل منهم تضم 6 لاعبين ويتأهل أول 3 إلى نصف النهائي.

انطلاق المنافسات

تنس

5:00 فجرا (تنس) محمد صفوت - فردي الرجال

الشراع

5:05 (شراع) زورق سباق 1 - خلود منسي (فردي سيدات)

6:15 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - خلود منسي (فردي سيدات)

7:35 صباحا (شراع) زورق سباق 1 - علي بدوي (فردي رجال)

8:45 صباحا (شراع) زورق سباق 2 - علي بدوي (فردي رجال)

تنس الطاولة

7:00 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف - فردي السيدات

7:45 صباحا (تنس طاولة) أحمد صالح - فردي الرجال

جمباز فني

1:20 ظهرا (جمباز فني) (زينة إبراهيم وماندي عصام) - فردي سيدات

كرة قدم

9:30 صباحا يلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات (سيتم نقل بث مباشر للمباراة في خبر منفصل)