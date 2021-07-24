أولمبياد طوكيو 2020 - تدريبات على الكرات الثابتة.. الاستعداد الأخير لـ الأرجنتين قبل لقاء مصر

أجرى منتخب الأرجنتين الأولمبي بقيادة فيرناندو باتيستا المدير الفني استعداده الأخير قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني فأن المران بدأ بتدريبات فنية مختلفة بالكرة، وبعض التدريبات المتعلقة بردة الفعل والسرعة.

وبعد مرور نصف ساعة أجرى المنتخب الأرجنتيني تدريب تكتيكي بـ 11 لاعبا ومن ثم أجرى بعض التدريبات الفنية.

وأنهى التانجو استعداداته بالتدرب على تنفيذ الكرات الثابتة لاعتماد عليها في الهجمات، ثم تدربوا عليها بشكل دفاعي لإيقاف الفرص.

#SelecciónOlímpica El equipo nacional realizó su última práctica de cara al próximo duelo del Grupo C 💪 ⚽ Siguiente rival: Egipto 🇪🇬 📝 Informe: https://t.co/4nN3pMMfNe#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/Uz9Dy4pgqq — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 24, 2021

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر في الجولة الأولى بالخسارة بهدفين دون مقابل أمام أستراليا.

فيما تعادل منتخب مصر مع نظيره الإسباني في الافتتاح منافسات كرة القدم رجال بدون أهداف.

وتقام المباراة التي ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا على ملعب سابورو دوم والذي خاض عليه المنتخبان مباراتي الجولة الأولى.

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