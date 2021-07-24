ألاسداير جولد: توتنام لن يبيع كين إلا في حالة واحدة فقط

السبت، 24 يوليه 2021 - 11:04

كتب : محمود ضياء

هاري كين - توتنام - أرسنال

كشف ألاسداير جولد صحفي موقع "فوتبول لندن" أن موقف توتنام لم يتغير ولا ينوي بيع قائده هاري كين لمانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب الاتفاق بين توتنام ومانشستر سيتي حول انتقال هاري كين لصفوف الفريق.

ألاسداير جولد أشار إلى أن موقف توتنام لم يتغير ولا ينوي بيع قائده لمانشستر سيتي، كما أن البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق أعلن موقفه واضحا في المؤتمر الصحفي الأول برغبته في استمرار هاري كين.

أخبار متعلقة
تليجراف: كين قد يمتنع عن التدريب ليجبر توتنام على بيعه نونو سانتو يحسمها: هاري كين ليس للبيع ذا أثليتك: مانشستر سيتي سيحاول التعاقد مع هاري كين وجريليش سويا

متى يمكن أن يتغير موقف توتنام ببيع هاري كين؟

إذا تم تقديم عرض بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني حسب التقارير فإن هذا هو ما قد يجعل توتنام يتراجع عن موقفه وهو أمر غير مرجح حتى الآن في ظل حديث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة عن عدم رغبة النادي في دفع أرقام كبيرة للتعاقد مع المهاجمين.

ماذا عن موقف هاري كين؟

من الواضح أن هاري كين يرغب في خوض تحد جديد حتى ولو لم يخرج بشكل مباشر للحديث عن هذا الآن، ما حدث من تسريبات وأحاديث صحفية أضعف موقفه.

يقال أن التقرير الأخير خرج بعد محادثات تمت خلال زفاف شقيق هاري كين (وكيل أعماله) والتي لم تسر على ما يرام.

من غير المتوقع أن يخرج هاري كين ليتحدث علانية عن رغبته في الرحيل بسبب علاقته المميزة بالنادي والجماهير.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هاري كين توتنهام
نرشح لكم
تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة نادي قطر يفسخ عقد الجزائري جمال بلعمري سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة
أخر الأخبار
طائرة - محمد عادل مستمر مع الأهلي لـ 4 سنوات مقبلة 16 دقيقة | مصر
النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: حميد أحداد جاهز لمواجهة الأهلي 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نافذة إلى شخصية تين هاج.. هل هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
"لن أنسى هذه اللحظة".. رونالدو يوجه رسالة لجمهور ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: زيارة مفاجئة قد تبقي مبابي في باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي
بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا 3 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات