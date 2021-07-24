مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر (15)-(15) البرتغال ونهاية الشوط الأول

يفتتح منتخب مصر لرجال كرة اليد مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الساعة 12:30 ظهر اليوم السبت.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأولى أمام البرتغال، ويقع الفراعنة في المجموعة التي تضم بجوارهما كل من الدنمارك والسويد والبحرين واليابان.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

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15-15 التعادل في الثانية الأخيرة عن طريق يحيى خالد

15-14 للبرتغال ومتبقي 16 ثانية

10-10 التعادل ومتبقي 10 دقائق

9-8 البرتغال تقلص الفارق عقب مرور 17 دقيقة

5-2 صحوة مصرية

4-2 كريم هنداوي يتألق والتقدم للفراعنة

2-1 مصر تتقدم عن طريق يحيى خالد ومرور 4:30 دقيقة

1-0 هدف الافتتاح للبرتغال

انطلاق المباراة