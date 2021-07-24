أولمبياد طوكيو 2020 – زياد السيسي يتأهل في سلاح السابر بعد مباراة صعبة ضد بطل أوروبا 2019
السبت، 24 يوليه 2021 - 06:08
كتب : FilGoal
تأهل المنافس المصري زياد السيسي لدور الـ 16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف.
وفاز السيسي 15-13، ليتأهل لدور الـ 16، على حساب بطل أوروبا عام 2019.
وينتظر السيسي الفائز الجورجي ساندرو بازادزي، الذي فاز على المصري مهاب سامر في نفس الدور. (طالع التفاصيل)
وتقام مواجهة السيسي في دور الـ 16 في الثامنة من صباح السبت.
وسبق السيسي إلى دور الـ 16، مصري آخر، وهو محمد عامر. (طالع التفاصيل)
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