أولمبياد طوكيو 2020 – زياد السيسي يتأهل في سلاح السابر بعد مباراة صعبة ضد بطل أوروبا 2019

السبت، 24 يوليه 2021 - 06:08

كتب : FilGoal

زياد السيسي

تأهل المنافس المصري زياد السيسي لدور الـ 16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف.

وفاز السيسي 15-13، ليتأهل لدور الـ 16، على حساب بطل أوروبا عام 2019.

وينتظر السيسي الفائز الجورجي ساندرو بازادزي، الذي فاز على المصري مهاب سامر في نفس الدور. (طالع التفاصيل)

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وتقام مواجهة السيسي في دور الـ 16 في الثامنة من صباح السبت.

وسبق السيسي إلى دور الـ 16، مصري آخر، وهو محمد عامر. (طالع التفاصيل)

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