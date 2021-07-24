أولمبياد طوكيو 2020 – ريمونتادا محمد عامر تؤهله لدور الـ 16 في سلاح السابر

تأهل المصري محمد عامر إلى دور الـ 16 في منافسات سلاح السابر، في أولمبياد طوكيو 2020، بتحقيق ريمونتادا رائعة على الأمريكي داريل هومر.

ورغم التأخر 8-3، فاز عامر في النهاية 15-11.

وتأهل عامر لمواجهة بطل كوريا الجنوبية أوه سانجوك في الساعة 7:35 صباح اليوم السبت.

وحصل سانجوك على لقب بطل العالم 2019.

ويشارك كذلك المصريان زياد السيسي ومهاب سامر في ذات المنافسة، ويلعبان خلال الساعات المقبلة.

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