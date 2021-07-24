أولمبياد طوكيو 2020 – العربي ينهي تصفية الجمباز في المركز الـ 14 وينتظر بقية النتائج

السبت، 24 يوليه 2021 - 05:33

كتب : FilGoal

عمر العربي - جمباز

أنهى عمر العربي، المتسابق المصري في الجمباز، منافسات تصفيته، في المركز الـ 14 من أصل 22 لاعبا.

وينتظر العربي، نتائج بقية التصفيات التي تقام في السابعة والنصف صباحا، والثانية والنصف ظهرا، لتحديد موقفه من التأهل للنهائي.

يتأهل أول 24 لاعبا من إجمالي ترتيب التصفيات الثلاثة، إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء.

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وأتت نتائج العربي في الأجهزة كالتالي..

جهاز منصة القفز - 13.800 نقطة

جهاز الحلق - 12.500 نقطة

جهاز حصان المقابض - 13.000 نقطة

حركات أرضية - 13.233 نقطة

جهاز العقلة - 13.033 نقطة

جهاز المتوازي - 13.300 نقطة

وحصل العربي إجمالا على 78.866 نقطة.

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