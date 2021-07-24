مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – شوط أول مصري في تنس الطاولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة، لليوم الثاني من منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم الثاني عديد المنافسات، على رأسها مواجهة منتخب اليد ضد البرتغال، والتي سيكون لها تغطية مباشرة منفصلة.

وكذلك، تخوض فريدة عثمان منافسات تصفيات 100 متر فراشة في السباحة، وكذلك ميار شريف في الدور الأول في منافسات التنس.

وإليكم كل منافسات اليوم التي سيغطيها FilGoal.com..

تنطلق أولى المنافسات المصرية اليوم السبت في رياضة الرماية والبداية مع الدور التمهيدي.

تنس الطاولة

نهاية الشوط الأول من المواجهة ضد لي سانج سو وجيون جين هي من كوريا الجنوبية لصالح الثنائي المصري 11-9.

5:00 فجرا - منافسات زوجي مختلط دور 16 (عمر عصر - دينا مشرف)

انطلاق المباراة

9:30 صباحا - منافسات فردي السيدات (يسرا حلمي) × (نان جيا يوان)

الجمباز

3:00 فجرا - يلعب عمر العربي منافسات فردي الرجال في الجمباز الفني "تصفيات"

عمر العربي ينهي تصفيته في المركز 14 من أصل 22 لاعبا بعد تحقيق 78.866 نقطة وينتظر منافسات تصفيات الساعة 7:30 صباحا و2:30 ظهرا لتحديد موقفه من التأهل للنهائي

يتأهل أول 24 لاعبا إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء

جهاز منصة القفز - أنهى منافسات الجهاز الأخير برصيد 13.800 وفي انتظار الترتيب العام

جهاز الحلق - أنهى عمر العربي المنافسة برصيد 12.500 ويتجه إلى جهاز منصة القفز الأخير

جهاز حصان المقابض - عمر العربي ينهي المنافسة برصيد 13.000 ويتجه إلى جهاز الحلق وقبل الأخير

حركات أرضية - أنهى المنافسات برصيد 13.233 ويتجه الآن لجهاز حصان المقابض

جهاز العقلة - أنهى المنافسات برصيد 13.033 ويتجه الآن لفعاليات حركات أرضية

جهاز المتوازي - عمر العربي ينهي المنافسات برصيد 13.300 ويتجه الآن لمنافسات العقلة

انطلاق المنافسات

يتم تقسيم اللاعبين على 3 تصفيات ويلعب كل لاعب ضمن 6 منافسات مختلفة وبعدها يتم تجميع النقاط في النهاية ويتأهل أول 24 لاعبا إلى النهائي.

الرماية

1:30 فجرا - تلعب الزهراء محمد ضمن منافسات بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

أنهت الزهراء محمد منافسات التصفيات في المركز 38 برصيد 620 نقطة وهو ما يعني عدم تأهلها إلى النهائي، وتنتظر الزهراء منافسة أخرى فجر السبت في تصفيات 50 متر بندقية.

بعد نهاية 60 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 620 نقطة.

بعد نهاية 50 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 517.8 نقطة.

بعد نهاية 40 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 413.6 نقطة.

بعد نهاية 30 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 319.2 نقطة.

بعد نهاية 20 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 215.5 نقطة.

بعد نهاية 10 رميات من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 113.8 نقطة في المركز 30.

تقام المنافسات بين 50 لاعبة ويتأهل أول 8 لاعبات المقرر انطلاقه أيضا اليوم، وكانت مصر قد شاركت في تلك المنافسات بأولمبياد ريو 2016 باللاعبتين شيماء حشاد وهدير مخيمر وحققن المركزين 27 و49 على الترتيب.

6:00 صباحا - يلعب سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي - تصفيات

سلاح السيف

5:20 فجرا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (محمد عامر) × (الأمريكي داريل هومير)

انطلاق المباراة

5:45 فجرا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (زياد السيسي) × (فينيامين ريشيتنيكوف)

6:10 صباحا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (مهاب سامر) × (ساندرو بازادزي)

تنس

5:30 فجرا - منافسات فردي السيدات (ميار شريف) × (ريبيكا بيتيرسون)

تايكوندو

6:30 صباحا - دور 16 وزن 49 سيدات (نور عبد السلام) × (رقية يلديرم)

الريشة الطائرة

3:20 فجرا - تقام منافسات زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني) × (يا هوانج - سي زينج) - دور المجموعات

يلعب الثنائي المباراة المقبلة أمام (سيو سيونج - تشاي يو يونج) ثنائي كوريا الجنوبية في الحادية عشر صباح الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات

نهاية المباراة بفوز الثنائي الصيني

21-10 للثنائي الصيني

نهاية الشوط الأول بتقدم الثنائي الصيني 21-5

انطلاق المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب المباريات السابقة

تقام المباراة بنظام Best Of 3 أي الفائز بشوطين يفوز بالمباراة، الفوز بالشوط بعد حصد 21 نقطة بشرط أن يكون الفارق نقطتين على الأقل

11:00 صباحا - منافسات زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني) × (مايو ماتسوموتو - واكانا ناجاهارا)

السباحة

12:33 ظهرا - منافسات 100 متر فراشة سيدات تصفيات (فريدة عثمان)

12:49 ظهرا - منافسات 400 متر حرة رجال تصفيات (مروان القماش)