مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – في انتظار مواجهة يسرا حلمي في فردي تنس الطاولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة، لليوم الثاني من منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم الثاني عديد المنافسات، على رأسها مواجهة منتخب اليد ضد البرتغال، والتي سيكون لها تغطية مباشرة منفصلة.

وكذلك، تخوض فريدة عثمان منافسات تصفيات 100 متر فراشة في السباحة، وكذلك ميار شريف في الدور الأول في منافسات التنس.

وإليكم كل منافسات اليوم التي سيغطيها FilGoal.com..

تنطلق أولى المنافسات المصرية اليوم السبت في رياضة الرماية والبداية مع الدور التمهيدي.

تنس الطاولة

9:30 صباحا - منافسات فردي السيدات (يسرا حلمي) × (نان جيا يوان)

5:00 فجرا - منافسات زوجي مختلط دور 16 (عمر عصر - دينا مشرف)

انتهت المباراة بفوز ثنائي كوريا الجنوبية 4-1 في الأشواط ويودع الثنائي المصري المنافسات

نهاية الشوط الخامس 11-8 للزوجي الكوري

نهاية الشوط الرابع لصالح الثنائي الكوري 11-7

نهاية الشوط الثالث بتفوق كوري 11-5

الشوط الثاني.. الثنائي الكوري يعادل النتيجة بالفوز 11-3

نهاية الشوط الأول من المواجهة ضد لي سانج سو وجيون جين هي من كوريا الجنوبية لصالح الثنائي المصري 11-9.

انطلاق المباراة

تايكوندو

6:30 صباحا - دور 16 وزن 49 سيدات (نور عبد السلام) × (رقية يلديرم)

نور عبد السلام تخسر في ثمن النهائي ولكن لديها فرصة للمنافسة على الميدالية البرونزية حال تأهل التركية رقية إلى النهائي

نهاية الجولة الثالثة بفوز اللاعبة التركية 21-19

نهاية الجولة الثانية 17-13 للاعبة التركية

نهاية الجولة الأولى 9-4 للاعبة التركية رقية يلدريم

انطلاق المنافسة

الريشة الطائرة

11:00 صباحا - منافسات زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني) × (مايو ماتسوموتو - واكانا ناجاهارا)

3:20 فجرا - تقام منافسات زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني) × (يا هوانج - سي زينج) - دور المجموعات

يلعب الثنائي المباراة المقبلة أمام (سيو سيونج - تشاي يو يونج) ثنائي كوريا الجنوبية في الحادية عشر صباح الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات

نهاية المباراة بفوز الثنائي الصيني

21-10 للثنائي الصيني

نهاية الشوط الأول بتقدم الثنائي الصيني 21-5

انطلاق المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب المباريات السابقة

تقام المباراة بنظام Best Of 3 أي الفائز بشوطين يفوز بالمباراة، الفوز بالشوط بعد حصد 21 نقطة بشرط أن يكون الفارق نقطتين على الأقل

سلاح السيف

منافسات سلاح السابر (زياد السيسي)

زياد السيسي يودع من ثمن النهائي بعد الخسارة 15-12

14-12 التفوق يعود لبازادزي من جديد

12-12 التعادل

12-11 السيسي يقلص الفارق

12-9 بازادزي يتقدم مجددا

10-6 التفوق مازال لبازادزي

8-5 تفوق للجورجي ساندرو بازادزي

3-0 التقدم لزياد السيسي

8:00 صباحا ثمن النهائي (زياد السيسي× ساندرو بازادزي)

15-13 زياد السيسي يحسم التأهل إلى ثمن النهائي

13-12 تقدم لاعب اللجنة الأولمبية الروسية

12-10 لزياد السيسي

8-8

4-4

انطلاق المباراة

دور الـ32 أمام فينامين ريشيتيكوف

منافسات سلاح السابر (محمد عامر)

نهاية المباراة بتأهل الكوري بعد الفوز 15-9 ومحمد عامر يودع من ثمن النهائي

8-3 للكوري بطل العالم في 2019

انطلاق مواجهة محمد عامر × الكوري الجنوبي أوه سانج أوك

7:35 صباحا ثمن النهائي

محمد عامر يواجه الكوري الجنوبي أوه سانج أوك بطل العالم 2019 في الساعة 7:35 صباحا بثمن النهائي

دور الـ32 أمام الأمريكي داريل هومير

15-11 انتهت بفوز محمد عامر والتأهل إلى ثمن النهائي

10-10 التعاااادل

9-7 عامر يقلص الفارق

7-3 للاعب الأمريكي

انطلاق المباراة

6:10 صباحا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (مهاب سامر) × (ساندرو بازادزي)

15-10 لساندرو بازادزي لاعب جورجيا واللاعب المصري يودع المنافسات

انطلاق المباراة

السباحة

12:33 ظهرا - منافسات 100 متر فراشة سيدات تصفيات (فريدة عثمان)

12:49 ظهرا - منافسات 400 متر حرة رجال تصفيات (مروان القماش)

الرماية

6:00 صباحا - يلعب سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي - تصفيات

سامي عبد الرازق ينهي المنافسات في المركز 31 وبالتالي عدم التأهل إلى النهائي

سامي عبد الرازق ينهي أول 10 رميات في المركز السابع

انطلاق المنافسات

1:30 فجرا - تلعب الزهراء محمد ضمن منافسات بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

أنهت الزهراء محمد منافسات التصفيات في المركز 38 برصيد 620 نقطة وهو ما يعني عدم تأهلها إلى النهائي، وتنتظر الزهراء منافسة أخرى فجر السبت في تصفيات 50 متر بندقية.

بعد نهاية 60 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 620 نقطة.

بعد نهاية 50 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 517.8 نقطة.

بعد نهاية 40 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 413.6 نقطة.

بعد نهاية 30 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 319.2 نقطة.

بعد نهاية 20 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 215.5 نقطة.

بعد نهاية 10 رميات من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 113.8 نقطة في المركز 30.

تقام المنافسات بين 50 لاعبة ويتأهل أول 8 لاعبات المقرر انطلاقه أيضا اليوم، وكانت مصر قد شاركت في تلك المنافسات بأولمبياد ريو 2016 باللاعبتين شيماء حشاد وهدير مخيمر وحققن المركزين 27 و49 على الترتيب.

الجمباز

3:00 فجرا - يلعب عمر العربي منافسات فردي الرجال في الجمباز الفني "تصفيات"

عمر العربي ينهي تصفيته في المركز 14 من أصل 22 لاعبا بعد تحقيق 78.866 نقطة وينتظر منافسات تصفيات الساعة 7:30 صباحا و2:30 ظهرا لتحديد موقفه من التأهل للنهائي

يتأهل أول 24 لاعبا إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء

جهاز منصة القفز - أنهى منافسات الجهاز الأخير برصيد 13.800 وفي انتظار الترتيب العام

جهاز الحلق - أنهى عمر العربي المنافسة برصيد 12.500 ويتجه إلى جهاز منصة القفز الأخير

جهاز حصان المقابض - عمر العربي ينهي المنافسة برصيد 13.000 ويتجه إلى جهاز الحلق وقبل الأخير

حركات أرضية - أنهى المنافسات برصيد 13.233 ويتجه الآن لجهاز حصان المقابض

جهاز العقلة - أنهى المنافسات برصيد 13.033 ويتجه الآن لفعاليات حركات أرضية

جهاز المتوازي - عمر العربي ينهي المنافسات برصيد 13.300 ويتجه الآن لمنافسات العقلة

انطلاق المنافسات

يتم تقسيم اللاعبين على 3 تصفيات ويلعب كل لاعب ضمن 6 منافسات مختلفة وبعدها يتم تجميع النقاط في النهاية ويتأهل أول 24 لاعبا إلى النهائي.

تنس

5:30 فجرا - منافسات فردي السيدات (ميار شريف) × (ريبيكا بيتيرسون)

المجموعة الثانية 2-2

بداية المجموعة الثانية

نهاية المجموعة الأولى ريمونتادا ميار شريف لم تكتمل وتخسر 5-7

المجموعة الأولى 5-5 ريمونتادا ميار شريف

المجموعة الأولى 5-2 لريبيكا بيتيريسون

انطلاق المباراة