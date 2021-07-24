مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – انطلاق سباق 400 متر حرة بمشاركة مروان القماش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة، لليوم الثاني من منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم الثاني عديد المنافسات، على رأسها مواجهة منتخب اليد ضد البرتغال، والتي سيكون لها تغطية مباشرة منفصلة.

وكذلك، تخوض فريدة عثمان منافسات تصفيات 100 متر فراشة في السباحة، وكذلك ميار شريف في الدور الأول في منافسات التنس.

وإليكم كل منافسات اليوم التي سيغطيها FilGoal.com..

كرة اليد

12:30 ظهرا - مصر أمام البرتغال (الجولة الأولى من دور المجموعات)

السباحة

12:33 ظهرا - منافسات 100 متر فراشة سيدات تصفيات (فريدة عثمان)

لم تنجح فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر فراشة للسيدات.

وأنهت عثمان تصفيتها في المركز الثامن بـ 58 ثانية و69 جزء من الثانية، بفرق ثانيتين و51 جزء عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بفارق 61 جزء من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر، آخر المتأهلين لنصف النهائي.

منافسة فريدة عثمان المقبلة ستكون ظهر الأربعاء، في منافسات 100 متر حرة.

فريدة عثمان تحتل المركز الثامن في التصفية الرابعة بـ 58 ثانية و69 جزء من الثانية، بفرق ثانيتين و51 جزء عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم، وفي انتظار التصفية الأخيرة لمعرفة موقفها من التأهل لنصف النهائي.

انطلاق المنافسة

انطلاق المنافسة بعد قليل..

في منافسات 100 متر فراشة، فريدة تحتاج لأن تتواجد بين أفضل 16 سباحة في الخمس تصفيات المقامة اليوم، للتأهل إلى نصف النهائي.

فريدة عثمان تشارك في التصفية الرابعة في الساعة 12:33

12:49 ظهرا - منافسات 400 متر حرة رجال تصفيات (مروان القماش)

انطلاق السباق

دقائق وتبدأ المنافسة..

مروان القماش في منافسات 400 متر حرة، يحتاج لأن يكون ضمن أفضل 8 سباحين في الخمس تصفيات المقامين اليوم، للتأهل إلى النهائي، حيث لا تضم منافسته مواجهة لنصف النهائي، بل إلى النهائي مباشرة.

القماش يشارك في التصفية الثالثة في الساعة 12:49

الريشة الطائرة

11:00 صباحا - منافسات زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني) × (مايو ماتسوموتو - واكانا ناجاهارا)

الثنائي المصري لم يودع الأولمبياد، حيث تقام مباريات الريشة الطائرة للزوجي سيدات بنظام المجموعات. وتخوض هادية حسني وضحى هاني المواجهة الثانية في المجموعة في الساعة 12:20 من ظهر يوم الإثنين ضد الثنائي الهولندي سيلينا بيك وتشيريل سينين.

نهاية الشوط الثاني 21-3، وخسارة المباراة.

نهاية الشوط الأول للثنائي الياباني 21-7

انطلاق المنافسة

تقام المباراة بنظام Best Of 3 أي الفائز بشوطين يفوز بالمباراة، الفوز بالشوط بعد حصد 21 نقطة بشرط أن يكون الفارق نقطتين على الأقل

3:20 فجرا - تقام منافسات زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني) × (يا هوانج - سي زينج) - دور المجموعات

يلعب الثنائي المباراة المقبلة أمام (سيو سيونج - تشاي يو يونج) ثنائي كوريا الجنوبية في الحادية عشر صباح الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات

نهاية المباراة بفوز الثنائي الصيني

21-10 للثنائي الصيني

نهاية الشوط الأول بتقدم الثنائي الصيني 21-5

انطلاق المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب المباريات السابقة

تقام المباراة بنظام Best Of 3 أي الفائز بشوطين يفوز بالمباراة، الفوز بالشوط بعد حصد 21 نقطة بشرط أن يكون الفارق نقطتين على الأقل

تايكوندو

6:30 صباحا - دور 16 وزن 49 سيدات (نور عبد السلام) × (رقية يلديرم)

فقدت نور عبد السلام حظوظها في التأهل لمنافسات الترضية على الميدالية البرونزية بعد خسارة رقية يلدريم في نصف النهائي

رقية تلعب أمام الإسبانية أدريانا إيجلاسياس الساعة 9:30 وحال فوزها تلعب نور عبد السلام ترضية على الميدالية البرونزية

التركية رقية يلدريم تتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على لاعبة كولومبيا 31-30

نور عبد السلام تخسر في ثمن النهائي ولكن لديها فرصة للمنافسة على الميدالية البرونزية حال تأهل التركية رقية إلى النهائي

نهاية الجولة الثالثة بفوز اللاعبة التركية 21-20

نهاية الجولة الثانية 17-13 للاعبة التركية

نهاية الجولة الأولى 9-4 للاعبة التركية رقية يلدريم

انطلاق المنافسة

تنس الطاولة

9:30 صباحا - منافسات فردي السيدات (يسرا حلمي) × الفرنسية (نان جيا يوان)

يسرا حلمي تودع منافسات فردي سيدات تنس الطاولة بعد الخسارة 4-0 أمام الفرنسية نان يوان

نهاية الشوط الرابع بخسارة يسرا 5-11

نهاية الشوط الثالث بخسارة يسرا 5-11

نهاية الشوط الثاني بخسارة يسرا 5-11

نهاية الشوط الأول بخسارة يسرا 3-11

انطلاق المباراة

5:00 فجرا - منافسات زوجي مختلط دور 16 (عمر عصر - دينا مشرف)

انتهت المباراة بفوز ثنائي كوريا الجنوبية 4-1 في الأشواط ويودع الثنائي المصري المنافسات

نهاية الشوط الخامس 11-8 للزوجي الكوري

نهاية الشوط الرابع لصالح الثنائي الكوري 11-7

نهاية الشوط الثالث بتفوق كوري 11-5

الشوط الثاني.. الثنائي الكوري يعادل النتيجة بالفوز 11-3

نهاية الشوط الأول من المواجهة ضد لي سانج سو وجيون جين هي من كوريا الجنوبية لصالح الثنائي المصري 11-9.

انطلاق المباراة

سلاح السيف

منافسات سلاح السابر (زياد السيسي)

زياد السيسي يودع من ثمن النهائي بعد الخسارة 15-12

14-12 التفوق يعود لبازادزي من جديد

12-12 التعادل

12-11 السيسي يقلص الفارق

12-9 بازادزي يتقدم مجددا

10-6 التفوق مازال لبازادزي

8-5 تفوق للجورجي ساندرو بازادزي

3-0 التقدم لزياد السيسي

8:00 صباحا ثمن النهائي (زياد السيسي× ساندرو بازادزي)

15-13 زياد السيسي يحسم التأهل إلى ثمن النهائي

13-12 تقدم لاعب اللجنة الأولمبية الروسية

12-10 لزياد السيسي

8-8

4-4

انطلاق المباراة

دور الـ32 أمام فينامين ريشيتيكوف

منافسات سلاح السابر (محمد عامر)

نهاية المباراة بتأهل الكوري بعد الفوز 15-9 ومحمد عامر يودع من ثمن النهائي

8-3 للكوري بطل العالم في 2019

انطلاق مواجهة محمد عامر × الكوري الجنوبي أوه سانج أوك

7:35 صباحا ثمن النهائي

محمد عامر يواجه الكوري الجنوبي أوه سانج أوك بطل العالم 2019 في الساعة 7:35 صباحا بثمن النهائي

دور الـ32 أمام الأمريكي داريل هومير

15-11 انتهت بفوز محمد عامر والتأهل إلى ثمن النهائي

10-10 التعاااادل

9-7 عامر يقلص الفارق

7-3 للاعب الأمريكي

انطلاق المباراة

6:10 صباحا - منافسات دور 32 فردي رجال سلاح السابر (مهاب سامر) × (ساندرو بازادزي)

15-10 لساندرو بازادزي لاعب جورجيا واللاعب المصري يودع المنافسات

انطلاق المباراة

الرماية

6:00 صباحا - يلعب سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي - تصفيات

سامي عبد الرازق ينهي المنافسات في المركز 31 وبالتالي عدم التأهل إلى النهائي

سامي عبد الرازق ينهي أول 10 رميات في المركز السابع

انطلاق المنافسات

1:30 فجرا - تلعب الزهراء محمد ضمن منافسات بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

أنهت الزهراء محمد منافسات التصفيات في المركز 38 برصيد 620 نقطة وهو ما يعني عدم تأهلها إلى النهائي، وتنتظر الزهراء منافسة أخرى فجر السبت في تصفيات 50 متر بندقية.

بعد نهاية 60 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 620 نقطة.

بعد نهاية 50 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 517.8 نقطة.

بعد نهاية 40 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 413.6 نقطة.

بعد نهاية 30 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 319.2 نقطة.

بعد نهاية 20 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 215.5 نقطة.

بعد نهاية 10 رميات من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 113.8 نقطة في المركز 30.

تقام المنافسات بين 50 لاعبة ويتأهل أول 8 لاعبات المقرر انطلاقه أيضا اليوم، وكانت مصر قد شاركت في تلك المنافسات بأولمبياد ريو 2016 باللاعبتين شيماء حشاد وهدير مخيمر وحققن المركزين 27 و49 على الترتيب.

الجمباز

3:00 فجرا - يلعب عمر العربي منافسات فردي الرجال في الجمباز الفني "تصفيات"

عمر العربي ينهي تصفيته في المركز 14 من أصل 22 لاعبا بعد تحقيق 78.866 نقطة وينتظر منافسات تصفيات الساعة 7:30 صباحا و2:30 ظهرا لتحديد موقفه من التأهل للنهائي

يتأهل أول 24 لاعبا إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء

جهاز منصة القفز - أنهى منافسات الجهاز الأخير برصيد 13.800 وفي انتظار الترتيب العام

جهاز الحلق - أنهى عمر العربي المنافسة برصيد 12.500 ويتجه إلى جهاز منصة القفز الأخير

جهاز حصان المقابض - عمر العربي ينهي المنافسة برصيد 13.000 ويتجه إلى جهاز الحلق وقبل الأخير

حركات أرضية - أنهى المنافسات برصيد 13.233 ويتجه الآن لجهاز حصان المقابض

جهاز العقلة - أنهى المنافسات برصيد 13.033 ويتجه الآن لفعاليات حركات أرضية

جهاز المتوازي - عمر العربي ينهي المنافسات برصيد 13.300 ويتجه الآن لمنافسات العقلة

انطلاق المنافسات

يتم تقسيم اللاعبين على 3 تصفيات ويلعب كل لاعب ضمن 6 منافسات مختلفة وبعدها يتم تجميع النقاط في النهاية ويتأهل أول 24 لاعبا إلى النهائي.

تنس

5:30 فجرا - منافسات فردي السيدات (ميار شريف) × (ريبيكا بيتيرسون)

المجموعة الثانية 2-2

بداية المجموعة الثانية

نهاية المجموعة الأولى ريمونتادا ميار شريف لم تكتمل وتخسر 5-7

المجموعة الأولى 5-5 ريمونتادا ميار شريف

المجموعة الأولى 5-2 لريبيكا بيتيريسون

انطلاق المباراة